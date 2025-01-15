В четверг температура воздуха местами повысится до +7 градусов

В четверг днем температура воздуха в Латвии повысится до +3...+7 градусов, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки будет преимущественно облачно, местами пройдут кратковременные дожди, возможна дымка.

Западный, юго-западный ветер на большей части территории страны усилится до 11-16 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь на четверг составит -1...+3 градуса. На дорогах местами образуется обледенение.

В Риге четверг будет облачным, возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит от +1 до +6 градусов.