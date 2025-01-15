Выходя на пенсию в Латвии, люди полностью остаются без денег. Чиновники объяснили, почему

Оказывается, выходя на пенсию в Латвии, сама пенсия может назначаться не сразу. Об этом пишет NRA.LV .

"В социальных сетях распространяется история о человеке, которому должны были назначить пенсию ещё в ноябре прошлого года, но фактически он её получит только в январе. Выплата будет произведена сразу за все пропущенные месяцы, однако человеку деньги на жизнь были нужны вчера, позавчера... в декабре и раньше. Комментаторы отмечают, что это не единичный случай — подобные ситуации случались и с другими. Причины таких задержек объясняет Государственное агентство социального страхования, - пишет NRA.LV.

«Если в распоряжении Государственного агентства социального страхования есть вся необходимая информация, то пенсия назначается в течение одного месяца. В тех случаях, когда агентству не хватает данных о фактически уплаченных работодателем взносах на социальное страхование за последний месяц, пенсия рассчитывается и выплачивается авансом, при условии согласия заявителя на такую выплату. Позже производится полный расчёт пенсии и выплачивается разница.

Если отсутствует информация о трудовом стаже или необходимы дополнительные данные, то в соответствии с законодательством назначение пенсии может быть отложено до получения всей запрошенной информации, но не более чем на четыре месяца. В таком случае VSAA отправляет уведомление о задержке назначения пенсии, в котором указана причина. Например, это может быть запрос данных из других стран. Если в течение четырёх месяцев необходимая информация не поступает, VSAA принимает решение о выплате пенсии авансом на основе имеющейся информации или о продлении срока принятия решения», — поясняет представитель агентства.

Закон предусматривает, что заявление на получение пенсии можно подать не ранее, чем за месяц до достижения установленного пенсионного возраста. Если заявление подано после достижения пенсионного возраста, право на пенсию распространяется не более чем на шесть месяцев до дня подачи заявления.

Как избежать задержек? При приближении пенсионного возраста рекомендуется заранее обратиться в VSAA, чтобы убедиться, что в распоряжении агентства имеются все необходимые документы, подтверждающие стаж, и, при необходимости, дополнить их. VSAA также может разъяснить процесс назначения пенсии, если потребуется запрос данных у компетентных органов другой страны.