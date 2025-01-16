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Издание напомнило о забытых исторических фактах рижских баррикад 1991 года 1

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2025
BB.LV
Издание напомнило о забытых исторических фактах рижских баррикад 1991 года

SestDiena напомнила различные исторические факты о судьбоносном периоде в жизни Латвии.

Оказывается, занимавший в полиции Латвии ведущие должности и звания Виктор Бугай, явился в январе 1991 года к рижанам, которые охраняли мост в Мангали, и «приказал разойтись». С другой стороны, в Рижском учебном центре и дислоцированной в Добеле войсковой части Советской Армии, состоялись собрания, где были приняты резолюции, осуждающие ультиматум командующего округа Федора Кузьмина по адресу Верховного Совета и Совета Министров ЛР. «Товарищ командующий, вы можете приказывать, но у вас нет права говорить от имени всех военнослужащих ПриБВО. Вы призываете нас на грязное дело», - было сказано в заявлении. В свою очередь, генерал Мельничук заявил, что ни о каких протестах не слышал, кроме как против «идиотских баррикад в центре Риги».

А вот министр культуры Латвии Раймонд Паулс послал возмущенную телеграмму министру культуры СССР Николаю Губенко, где заявил, что «когда уничтожаются наши народы, преступным выглядит молчание Министерства культуры СССР». «Попытка реанимировать идеологический бред коммунизма закономерно кончится насильственной акцией тоталитаризма против граждан Латвийской Республики, - цитирует SestDiena обращение Маэстро 34-летней давности. - После Литвы придет очередь других республик, не только в Балтии».

#баррикады
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го января

    "...если вы получили независимость -- это не значит что вы имеете на нее право."

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