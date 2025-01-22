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Жители одной азиатской страны полюбили Латвию, приезжают десятками тысяч 1

Наша Латвия
Дата публикации: 22.01.2025
LETA
Жители одной азиатской страны полюбили Латвию, приезжают десятками тысяч
ФОТО: dreamstime

Действительные виды на жительство в Латвии сейчас имеют более 130 000 граждан так называемых третьих стран.

По оценке Службы государственной безопасности, в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и ростом числа соискателей убежища из стран Центральной Азии возрос риск того, что в Латвию могут попытаться въехать и радикально настроенные исламисты.

Из примерно 130 000 иностранцев 35 000 - гражданские лица Украины, прибывшие в Латвию с начала войны, еще примерно 30 000 украинцев в Латвии находятся на основании действующих виз. В остальном общее число иностранцев за последние годы существенно не изменилось, рассказала во вторник, 21 января, на заседании подкомиссии Сейма по внутренней безопасности начальник управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.

Зато изменился состав. Раньше большинство приезжих с видом на жительство были гражданами России, но с момента агрессивного вторжения в Украину их число значительно сократилось. "По сравнению с довоенным периодом, на 31 декабря 2021 года и 31 декабря прошлого года общее количество российских граждан у нас сократилось почти на 10 000", - сообщила Розе. В абсолютных цифрах число проживающих в Латвии граждан РФ сократилось с 51 000 до 41 000.

Зато теперь в Латвию очень активно приезжают представители Индии и средней Азии, в частности - Узбекистана. "Очень активны полеты из Узбекистана - прямые рейсы, которыми еженедельно в Рижский аэропорт прибывают несколько сотен узбеков", - рассказал депутатам представитель Государственной пограничной службы Риналдс Белый. "В Латвийскую Республику в прошлом году въехало 28 000 узбеков. В основном они прибыли воздушным сообщением", - добавил он. Чаще всего через Латвию узбеки-гастарбайтеры отправляются дальше для трудоустройства в других странах. Однако пограничная охрана всех прилетевших тщательно опрашивает. Например, гастарбайтер-водитель должен уметь рассказать о размерах палет. "Это один из самых тяжелых рейсов. На этот рейс отдаются все силы, эти интервью и работа с этим рейсом - это многочасовая работа", - отметил Белый.

Lsm.lv

#мигранты
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    22-го января

    Прекращайте уже это!

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