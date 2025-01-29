Так поди же, попляши: участники Праздника песни и танца возмущены - с них требуют денег

Большое беспокойство и возмущение, особенно в контексте Праздника песни и танца, вызвало высказывание директора Латвийского национального культурного центра (ЛНКЦ) Сигне Пуяте в комиссии Сейма по образованию, культуре и науке о том, что самоуправлениям (конкретно Саласпилсскому и Сигулдскому) не хватает денег, поэтому их коллективам, возможно, придется платить за участие в отдельных мероприятиях перед Праздником песни и танца 2028 года.

Министерство культуры в пятницу, 24 января, после встречи с организатором праздника - ЛНКЦ - и представителями самоуправлений, однако, заявило, что на предварительных мероприятиях с коллективов нельзя будет требовать плату за участие. "Со своей стороны я сделаю все, чтобы найти недостающие средства на проведение мероприятия в Саласпилсе. Считаю, что нельзя требовать платы за участие у коллективов, которые и так ежедневно вкладывают свое время и средства в сохранение и развитие культурных традиций нашей страны. В то же время я понимаю самоуправления, которые всегда вкладывали свои средства в укрепление традиции Праздника песни и танца", - отметила после встречи министр культуры Агнесе Лаце.

Советник министра культуры Рита Плуме сообщила, что недостающая сумма - 30 000 - будет найдена в госбюджете и плату за участие с танцоров не потребуют. Сейчас неясно, где будет найдено финансирование, но правительство обещает помочь найти необходимые средства.

Мэр Саласпилса Райвис Анспакс даже не знал, что праздник танца состоится в его городе: "В мае прошлого года я узнал, что у нас состоится мероприятие Праздника танца, но эту информацию я получил от коллективов. Официальная информация от ЛНКЦ последовала только в июне, когда была представлена первоначальная смета в размере 160 000 евро". Самоуправление согласилось обеспечить инфраструктуру и 30 000 евро, но до сих пор не подписано официальное соглашение с ЛНКЦ. Анспакс подчеркивает, что самоуправление не несет ответственности за заявления о том, что танцоры должны будут платить за участие, а также готово обеспечить финансирование, о котором ранее было достигнуто соглашение. Что касается праздника танца в мае, ситуация разрешена.

Говоря о том, почему с Саласпилсом еще не заключен договор, Пуяте отметила, что еще оцениваются финансовые возможности обеих сторон. Организаторы договорились об общем финансировании в размере 60 000 евро, где ЛНКЦ берет на себя художественную часть, а самоуправление должно позаботиться о технической стороне. Однако в начале января на встрече с представителями Саласпилсского самоуправления ЛНКЦ стало ясно, что необходимо дополнительное финансирование. "Саласпилсское самоуправление нас упрекает в отсутствии планирования и коммуникации. Однако сложилось впечатление, что город вовсе не хочет устраивать этот праздник. Самоуправление имело право отказаться от организации праздника", - говорит С. Пуяте.

Latvijas Avīze Kultūrzīmes