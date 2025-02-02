«Моя душа плачет...»: на смерть поэта Яниса Петерса

Умер латвийский поэт, публицист, переводчик и общественный деятель Янис Петерс. Ему было 85. Человек, без которого немыслимо представить современную историю Латвии, истинный государственный деятель.

И, конечно же, Поэт, человек весьма широких и либеральных взглядов, друг великого Раймонда Паулса.

Человек слова и дела

У Петерса богатая биография. Именно он инициировал создание Народного фронта Латвии в конце 80-х годов, который привел к восстановлению независимости Латвийской Республики.

Ему предлагали стать первым президентом Латвии, но классик отказался. Стал дипломатом: в 1991-1992 гг. был полномочным представителем правительства Латвийской Республики в Москве, а с 1992 по 1997 год – чрезвычайным и полномочным послом в России.

А ещё он написал более ста текстов песен для своего друга Раймонда Паулса.

Работал до конца

Последние годы выдались у Петерса тяжелыми. Внезапная смерть во цвете лет сына Кришьяниса. Проблемы со здоровьем, падения, переломы. Но работал до конца!

Свое 80-летие еще отметил на публике, большим концертом, а перед этим в ретро-зале Рижского Русского театра имени Михаила Чехова презентовал изданную в Москве на русском языке свою книгу «Как дым из саксофона». В честь него играл Маэстро, а стихи читала уже тоже ушедшая от нас Лилита Озолиня, легендарная Марта из фильма «Долгая дорога в дюнах».

«Как дым из саксофона» – сборник стихотворений Петерса, изданный в московском издательстве «ОГИ» («Объединенное гуманитарное издательство») в переводах рижан Ирины Черевичник и Юрия Касянича. Более 100 стихотворений под одной обложкой.

«С Москвой так много связано! – говорил тогда Петерс. – Я там был представителем Латвийской Республики еще в 1990-91 годах, когда Латвия стала независимой. Помню, встречал меня в «коридорах власти» Горбачев и говорил чуть иронично, но дружелюбно: «О, посол идет!» Еще вспоминаю, в 1988-м в Москве, в издательстве «Советский писатель» вышел мой сборник на русском «Кует кузнец на небе», в котором была моя повесть о Раймонде Паулсе, литературные портреты и эссе».

Раймонд Паулс: «С Петерсом я знаком страшно много лет – более полувека точно. Мы с ним написали столько песен, что я уже шучу, что Янис с моей подачи разбогател. В 70-х годах, помню, у него был «Запорожец». А как написал со мной пару песенок, так сразу же купил «Жигули». И старую железную койку поменял на роскошный диван!

С ним мы написали ставший знаменитым мюзикл «Сестра Керри» и песню «Моей Родине», которую некоторые даже считают неофициальным гимном Латвии. Во всяком случае, ее исполняют единым хором десятки тысяч людей уже на каждом Празднике песни и танца, начиная с 1967 года».

«Я ни о чем не жалею – я анализирую...»

Творческим завещанием Петерса можно считать такие слова:

– А вечером, когда темнеет, я дома зажигаю свечи... Просто хочу, чтобы света было побольше. Кстати, а вы знаете, что в соседней Швеции во всех офисах в обязательном порядке зажигают по вечерам свечи, чтобы тьма не давила на психику людей?

Я ни о чем не жалею. Я анализирую. Моя жена, например, говорит: «Помнишь, как наш сын произнес первое слово или начал ходить?» И отвечает: «Нет, ты не помнишь. Ты же был на конференциях, на семинарах, путешествовал по свету, сидел на съездах и делал все для других». Я не сожалею, но я уже в таких годах, которые наводят на размышления. И посвящаю время семье, внуку… Больше времени провожу на Видземском взморье, где у меня небольшой хутор в дюнах. И я люблю там немного писать, немного работать в саду.

В городе ночи – для сна, а вот у моря – целый ритуал: там можно не спать, а слушать шум моря и сосен. Может, это звучит очень поэтично, но это, поверьте, и практично».

«Мне сейчас нужно плакать...»

Скоро в издательстве Aminori выйдет книга Иниты Саулите-Зандере о Петерсе:

– Ах, Поэт... Спасибо, Поэт! Так грустно... Мы не успели попрощаться. Я не позвонила, потому что в декабре была безумно занята. Обещала позвонить в январе – а у вас, оказывается, были другие планы на конец января. Мне сейчас надо плакать. Плакать как сумасшедшей...

Вокруг моего компьютера на столе в последние несколько месяцев столько всего про вас и вокруг вас... Картинки, тексты, книги... А в голове вся ваша жизнь... И в диктофоне еще столько разговоров... Вы тот человек, о котором я думаю больше всего последние годы (может, даже супруг немного ревновал). Вы бы поняли эту шутку.

Я очень хотела завершить вашу книгу жизни. Но не хотела торопиться. Я хотела, чтобы все было хорошо. Очень надеюсь, что будет создана намеченная вами «Одна книга жизни», в которой также будет выбранная вами подборка стихов «В поисках своего голоса». Как вы и просили. Пусть ваши внуки знают, чего вы добились в жизни.

В тот раз вы сказали: «Ты такая замечательная. И тут мне пришло в голову, что ты можешь сделать мою книгу. Я в тебя запал». Я сделаю все возможное. Поэт, пусть светлой будет дорога в рай! Моя душа плачет...

Друзья о Янисе Петерсе

Мария Наумова, эстрадная певица:

– Трудно и даже невозможно найти сегодня нужные слова... Янис Петерс... Человек сердца, умный философ, самый любимый поэт... Мой, такой очень... очень мой... Вам всегда удавалось сказать самое сокровенное, важное, загадочное и святое самыми простыми словами, так легко и с такой невыразимой любовью... Каждое слово – маленькая история, каждый разговор с тобой – целая жизнь. Каждое стихотворение – абсолютное прикосновение к Вечности.

Я благодарна за ваше доверие, за высочайшее выражение уважения, за вашу безусловную Любовь... Спасибо за ваши слова песням, которые записаны во Вселенной и стали частью меня. Пусть ваша Душа упокоится с миром... Вы, как никто другой, тот, чей Путь Света в Вечности полон блеска и любви... Светлая память!

Раймонд Паулс, пианист и композитор:

– Была у нас такая песня с Янисом: «Давайте не будем сегодня пугать друг друга, друзья, – наступит день, которого мы не ожидаем...»

А ещё ведь было столько песен! Особенно Manai Dzimtenei («Моей Родине»), Lana, «Песня Керри»...