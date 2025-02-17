«Может ли другой человек оплатить мой долг по налогам со своего счета? Читательница портала bb.lv».

Эвита Тейце-Мамая, главный специалист отдела общественных связей Службы государственных доходов:

– Да, другой человек может оплатить налоговую задолженность через свой интернет-банк. Для того чтобы оплата была отнесена по ее назначению (то есть чтобы было понятно, что речь идет о погашении задолженности по налогам другого человека, а не самого плательщика), должны быть соблюдены требования Правил КМ № 661 от 30 октября 2018 года – Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai («Порядок уплаты налогов, сборов, других платежей, определяемых государством, и связанных с ними платежей и направления их на покрытие обязательств»).

Согласно пункту 6 Правил № 661, если кто-либо осуществляет платеж вместо другого лица, в платежном поручении (в графе, предназначенной для информации о конечном плательщике) дополнительно указываются идентификационные данные конечного плательщика (то есть должника) вместо которого осуществляется платеж – имя, фамилия и персональный код физического лица или дата его рождения.

Если речь идет о юридическом лице, указывается его название и регистрационный номер.

Если сведения о конечном плательщике указаны не будут, полученный платеж на погашение долга направлен не будет.