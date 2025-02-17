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В третью годовщину начала войны в Риге состоится шествие в поддержку Украины 1

Наша Латвия
Дата публикации: 17.02.2025
LETA
В третью годовщину начала войны в Риге состоится шествие в поддержку Украины
ФОТО: dreamstime

24 февраля, в третью годовщину начала развязанной Россией войны в Украине в Риге пройдет акция памяти и поддержки "Путь света для Украины", сообщили в благотворительном обществе "Tavi draugi".

Организация приглашает всех желающих принять участие в акции и принести с собой источники света - смартфоны, карманные фонарики, свечи, факелы и другие.

Акция начнется со сбора на Домской площади Дома в 17.30 и завершится совместным шествием к памятнику Свободы. Начало мероприятия планируется в 18 часов, а шествие - с 18.05 до 18.30. Оно завершится исполнением гимнов Латвии и Украины.

В течение всего дня с 9.00 у памятника Свободы будет проходить акция поддержки "Вместе до победы!", в рамках которой будет работать пункт сбора пожертвований, мастерская открыток "Письма мира", а также сувенирная лавка.

#латвия-украина
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Григорий Антонов
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23

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    17-го февраля

    Сколько платят за участие?

    23
    0

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