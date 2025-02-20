«Даже по-английски не говорят, какой латышский!» - журналистка возмущена, что Рига «становится все чернее»

«Он не мог сказать ни слова по-английски, о латышском языке вообще не говорим. Что-то бормотал на непонятном языке», — поделился наш читатель, пожелавший остаться неназванным, своими впечатлениями от общения с доставщиком еды. Непонятно, почему еду доставляют какие-то неопознанные личности. Уже выявлено 43 волтовца/болтовца, которые приехали с юга и находятся в нашей стране нелегально. А сколько еще таких, которые пока «не выявлены»? К сожалению, Рига и ее окрестности становятся все «чернее»», - пишет Вейдемане.

Как пояснили «Независимой» в пресс-службе Государственной пограничной охраны, выявление и депортация нелегальных мигрантов из страны происходит целенаправленно. Пограничники собирают информацию из вузов. Регулярно проводятся проверки и рейды. Если выявляются нарушения, то Государственная пограничная охрана (ГПО) действует по установленным алгоритмам. Если это административное нарушение, ГПО оформляет его на месте. Если выясняется, что нарушение более серьезное и человек не может находиться в стране, его задерживают и помещают в центр содержания задержанных иностранцев, параллельно оформляя документы для принудительной депортации.

«ГПО совместно с Государственной полицией организует рейды для проверки курьеров Wolt/Bolt. На данный момент проведено два совместных рейда, в ходе которых выявлено два нарушения условий занятости и два нарушения условий пребывания. Всего проверено 44 человека (31 гражданин Индии, семь — Узбекистана, пять — Шри-Ланки и один — Украины). Однако кажется, что эти цифры не отражают реальной картины, поскольку Рига становится все темнее», - сообщает журналистка.

«Осознает ли правительство Латвии, что эти мигранты — как официально зарегистрированные, так и нелегальные — являются вопросом национальной безопасности? Говорило ли руководство Пограничной охраны, в частности, генерал Пуятс, об этом с правительством? Пресс-служба Государственной пограничной охраны ответила нам, что ГПО регулярно предоставляет Министерству внутренних дел отчеты о результатах своей деятельности. Соответственно, если есть какие-то проблемные вопросы, ГПО информирует об этом министра внутренних дел, который затем может обсудить их с правительством. Представители ГПО регулярно посещают заседания комиссий Сейма, где информируют участников о вопросах пребывания и занятости иностранцев».

«Все это, конечно, красиво и правильно. Однако реальность иная и не такая красивая. Возможно, выявлять нелегальных мигрантов и лиц без разрешений на работу можно было бы и другим способом, не только проводя плановые и внеплановые рейды: на улице можно было бы останавливать темнокожих доставщиков еды и просить предъявить документы.

Да, и как насчет курсов латышского языка, за которые выступали некоторые министры? Кто-то из мигрантов их посещает? А что, если бы представители ГПО без предупреждения посещали вузы, где «учатся» юноши и девушки с юга? Интересно, как можно учиться без знания языка?

С другой стороны, Государственная полиция вместе с муниципальной полицией и представителями CSDD могла бы организовать рейды, чтобы выявить тех «черных», которые разъезжают по Риге на автомобилях без водительских прав и без элементарных навыков вождения. Там бы открылось много интересного об архитекторах, инженерах и микрохирургах, которые обогащают нашу повседневную культуру и международное общение», - заключает Вейдемане.