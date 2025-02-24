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Названа сумма, которую Латвия потратила на украинских беженцев с начала войны 8

Наша Латвия
Дата публикации: 24.02.2025
LETA
Названа сумма, которую Латвия потратила на украинских беженцев с начала войны
ФОТО: LETA

С начала войны для поддержки украинских беженцев в Латвии было выделено более 107 млн евро государственного финансирования, сообщили в Министерстве умного управления и регионального развития (МУУРР).

На период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года самоуправлениям было выделено 20,9 млн евро для помощи жителям Украины, укрывшихся от войны в Латвии.

На социальную помощь было израсходовано 14,8 млн евро, на размещение - 3,5 млн евро, на образование - 1,9 млн евро, на питание - 411 тыс. евро.

Также в этом году правительство приняло решение о выделении финансовых средств самоуправлениям для покрытия расходов, которые они понесут при оказании поддержки гражданским жителям Украины до лета 2025 года. МУУРР было выделено финансирование в размере до 11,7 млн евро для ежемесячного возмещения расходов самоуправлений.

#украинские беженцы
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Григорий Антонов
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Комментарии (8)

  • VS
    VLadislavs Steckis
    25-го февраля

    Здравствуйте, а можно узнать сумму компенсации за трехлетний проезд украинских беженцев либо количество поездок совершенных ими на территории Латвии за данный период?

    7
    0
  • VS
    VLadislavs Steckis
    VLadislavs Steckis
    25-го февраля

    Здравствуйте, а можно узнать сумму компенсации за трехлетний проезд украинских беженцев либо количество поездок совершенных ими на территории Латвии за данный период?

    Почему спрашиваю, мне например пришлось потратить 200 евро за выезд из Львова до Варшавы ибо украинские перевозчики брали по 100 евро с человека (с женщин, детей, бабушек). В то время как польские это делали либо бесплатно либо по стандартной цене.

    2
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го февраля

    Черный Кардинал

    2
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го февраля

    с 1922 все Папы Римские не легитимны, управляет Черный Карлинал

    4
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го февраля

    Прибалтика - центры принятий решений - Вашингтон, Лондон, Ватикан и частично Швеция

    5
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    24-го февраля

    Хохлоина официально в Евросоюзе -НЕТ, Хохлоина официально в НАТО -НЕТ! Тогда по какому праву "избранники" народа Латвии разбазаривают людские деньги? К примеру, в Африке много стран нуждающихся в помощи! Или это не то?

    52
    0
  • НС
    Николай Семёнов
    24-го февраля

    Откровенное мародёрство, чтобы пополнить свой карман.

    35
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го февраля

    "...с начала войны." А кто кому объявил войну? Россия Украине, Украина России, ЕС и США России? Кто-то проводит ковровые бомбометания как США делали в Ираке? Кто-то применяет обеденный уран как США и ЕС в Югославии? Зато правительство Латвии тратит бюджет страны на войну. Может просто это выгодно кому-то в Латвии?

    71
    1
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