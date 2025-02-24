Названа сумма, которую Латвия потратила на украинских беженцев с начала войны

С начала войны для поддержки украинских беженцев в Латвии было выделено более 107 млн евро государственного финансирования, сообщили в Министерстве умного управления и регионального развития (МУУРР).

На период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года самоуправлениям было выделено 20,9 млн евро для помощи жителям Украины, укрывшихся от войны в Латвии.

На социальную помощь было израсходовано 14,8 млн евро, на размещение - 3,5 млн евро, на образование - 1,9 млн евро, на питание - 411 тыс. евро.

Также в этом году правительство приняло решение о выделении финансовых средств самоуправлениям для покрытия расходов, которые они понесут при оказании поддержки гражданским жителям Украины до лета 2025 года. МУУРР было выделено финансирование в размере до 11,7 млн евро для ежемесячного возмещения расходов самоуправлений.