За время полномочий одного министра уволены 222 педагога, не идеально говоривших по-латышски

Во–первых, адресат интереса парламентариев — из его родной фракции "Новое Единство". Во–вторых, министр Анда Чакша во главе МОН дорабатывала как раз последний день, когда ей пришлось отвечать на запрос. А в–третьих, тема, как говорят, сенситивная — госязык, к тому же вблизи внешней границы ЕС и НАТО.

Учителей второго города страны схватили за язык

Запрос "О массовых проверках знаний государственного языка в учебных заведениях Даугавпилса", направленный группой парламентской оппозиции, касается ряда тем:

отчего потребовалось посреди учебного года проверять "аплецибы" у педагогов, которые давно сдавали экзамены;

как планируется выстраивать дальнейшие трудовые отношения с забракованными учителями;

есть ли педагоги на замену.

"Призываю принять во внимание, — значится в письменном ответе А. Чакши, — что Центр государственного языка (далее — центр) есть находящееся под надзором министра юстиции учреждение прямого управления, которое есть правомочно и ответственно за определенную ему в нормативных актах задачу, в том числе проверять соответствие должностных лиц, работников и самозанятых лиц требованиям использования государственного языками, установленным в нормативных актах".

Кто бы сомневался, что шеф МОН (уже, впрочем, бывшая) будет отказываться от ответственности за языковые рейды. Тем паче что "Новое Единство" в лице Инесе Либини–Эгнере рулит также Минюстом, так что у них рука руку моет…

"Требование знать государственный язык на высшем уровне педагогам определено с 1999 года", — поучает далее А. Чакша. Ведь это "существенная предпосылка успешного перехода на осуществление единой школы". На деньги ЕС в рамках проекта "Компетентностный подход к учебному содержанию" 3050 учителей довели свой уровень владения госязыком до категории C2, обучение длилось 120 часов. Только из Даугавпилса курсы прошли 496 учителей.

Однако ведь многие учителя, особенно те, кто моложе 50, не только курсы, но и само высшее образование получили на латышском. С чего бы среди них тогда учиняют переэкзаменовку? А. Чакша и тут утверждает, что "центр вправе проверить соответствие применения языка руководителем образовательного учреждения или педагога определенным нормативными актами требованиям также лицу, которое в рамках формального образования получило соответствующее основное образование, среднее образование или высшее образование…"

Есть в Законе об образовании статья 48, а у нее пункт 7. И там можно любую сову натянуть на глобус…

Да уж, этот волшебный латышский диплом. Попробуем–ка прийти без него устраиваться на работу, а на немой вопрос кадровика махнем рукой — экая глупость, министр же говорит, формальное это образование. Не надо быть формалистами! Но исходя из этой философии, можно объявить несущественным любой экзамен или документ вообще. Где же тогда ваш хваленый принцип правовой преемственности, кунги?

Не нужно бояться свободных ставок

"В данный миг в образовательных учреждениях могут складываться ситуации, — продолжает министр, — когда одновременно многие педагоги в течение учебного года находятся в обоснованной отлучке, например, на продолжающейся нетрудоспособности, и руководителю образовательного учреждения надо обеспечить непрерывность получения соответствующего образования".

На практике, как рассказала одна из подательниц запроса, мама ученицы Светлана Чулкова, получается так, что дети пропускают утренние уроки или рано возвращаются из школы. А вот коллегу–депутата Эдвинса Шнере интересовало — а сколько же всего процентов учителей, в бывших "русских" школах не сдало язык?

Всего с 26 октября 2022 года по 20 февраля 2025 года, когда А. Чакша занимала пост руководителя МОН, в 109 школах Латвии были констатированы "недостаточные знания государственного языка" у 295 педагогов, из которых 222 — "освобождены" (т. е. уволены), находятся на бюллетене — 28, сдали экзамен — 31, временно отстранены — 14.

Что же до Даугавпилса — "государственного города" (экс–республиканского подчинения), то там в 12 школах зафискировали лингвистические пробелы у 36 педагогов. С 29 окончательно расстались, пятеро пересдали на категорию, двое числятся временно нетрудоспособными. Самое интересное, что вакантных должностей в учебных заведениях Даугавпилса практически столько же, сколько выбросили учителей — то есть 30.

Судя по всему, МОН уверен, что с учителями проблем не будет — набегут, ведь тем, кто осваивает ныне педагогический профиль в вузах, положили 300 евро стипухи. Таки можно жить!

Между прочим, да будет известно господину Шнере и иже с ним: проверки не касаются только общеобразовательных учреждений, ранее выполнявших программы нацменьшинств — как узнали депутаты от чиновников МОН, шерстят также профессиональные учебные заведения, хотя они тотально перешли на госязык в 2000 году. Среди тех, кого инспектировали в Даугавпилсе, были и школы спортивные, и музыкальные, и по интересам.

А кто проверит депутата Сейма?

Такой резонный вопрос задала депутат Линда Лиепиня, указавшая, что в центре образовательного процесса стоит учитель — и государство обязано ему доверять. Впрочем, она оказалась в меньшинстве, так как участники комиссии преимущественно проголосовали против направления вопроса на дальнейшее рассмотрение.

Хотя ведь отставка текущего министра ничего не изменит. Чакши уходят и приходят, а по учителям постоянно звонит колокол. Вот и в документе МОН указывается, что для молодых педагогов и в 2026 году будет "индукционный год". Когда их будут проверять и проверять — а те же, кто согласится на такую жизнь под микроскопом после получения диплома, получат прибавку в 200 евро.

Лично госпожа Чакша не польстила депутатов своим присутствием, передав ответы письменно и посредством своего, уже бывшего, персонала. Впрочем, теперь многоопытная Анда возвращается в парламент — и не исключено, что займет руководящий пост как раз в комиссии, которая контролирует обучение деток ЛР.