Вновь назначенная министр образования и науки Даце Медбарде ("Новое Единство") сегодня на правительстве доложит о плане развития недвижимого имущества Рижского технического университета до 2027 года.

В стратегии крупнейшей по числу студентов высшей школы Латвии — новые инвестиции в основной капитал.

В настоящее время образовательные и научные мощности РТУ концентрируются в кампусе на Кипсале. Сейчас там расположились все 4 факультета — Архитектуры и дизайна, Строительства и машиноведения, Природоведения и технологии, Компьютерных систем, информационных технологий и энергетики. В составе университета — также Рижская бизнес–школа. На Кипсале находятся Лабораторный дом, здание лабораторий Института аэронавтики, научная библиотека, конференц–центр Domus Auditorialis, студенческие служебные гостиницы и плавательный бассейн. Здания факультетов соединены друг с другом надземными переходами.

Продолжается строительство местной инфраструктуры — к примеру, велостоянок. Благодаря мероприятиям по энергоэффективности, удалось на 60% сократить потери тепла в общежитиях. В настоящее время на Кипсале возводится и образцовый Балтийский центр биоматериалов.

В свою очередь, от ряда бывших объектов РТУ освобождается — так, здания советского военного училища на улице Эзермалас, в 1990–2000–е годы использовавшегося для обучения гражданских студентов, теперь опять получают оборонное предназначение.

"Политех" разрывает аренду для нескольких ООО, а также прекращает использование студенческой поликлиники на улице Сколас, в доме–памятнике архитектуры.

C другой стороны, присоединив к себе Морскую академию, РТУ сделался также владельцем среднего Морского училища, куда принимают после 9 класса, и соответственной недвижимости в Болдерае.

Студгородок на Кипсале предполагается превратить в "крупнейший и современнейший в Балтии центр инженерных наук", сообщается в информационном материале МОН.

Для реализации своих проектов в сфере недвижимости, РТУ занял 15 миллионов у Банка развития Совета Европы и 21,5 миллионов евро у AS Swedbank.

Ненужное уйдет с молотка

В ближайшие годы РТУ планирует выставить на аукцион 11 объектов недвижимости в Риге и Вентспилсе.

На аукционе планируется продать объекты недвижимости в Риге по следующим адресам: ул. Валерияс Сейлес, 1А, корп. 9, ул. Айвиекстес, ул. Сколас, 11, ул. Индрика, ул. Биешу, 4, ул. Лаувас, ул. Вискалю, ул. Буртниеку, 2a, ул. Лаймдотас, 2a, бульвар Кронвалда, ул. Лиелупес, 1, корп. 8 и ул. Флотес.

В Вентспилсе планируется продать здание филиала РТУ на ул. Кулдигас, 55. В частности, на ул. Лаувас, 6, ранее располагался Институт аэронавтики РТУ, а на бульваре Кронвалда, 1, — Инженерная средняя школа РТУ.

Доходы от аукционов планируется направить на развитие студенческого городка РТУ на Кипсале, включая погашение кредитных обязательств.