Принудительное лечение несовершеннолетних планируют обеспечивать по решению суда

В рамках пилотного проекта несовершеннолетним с чрезмерным употреблением вредных веществ или риском передозировки, не мотивированным к лечению, планируется назначать обязательную дальнейшую терапию по решению суда в больницах «Гинтермуйжа» или «Айнажи». Об этом свидетельствует письмо Кабинета министров о выполнении рекомендаций омбудсмена, касающихся компетенции Министерства здравоохранения и Министерства благосостояния, с целью поиска возможных решений для несовершеннолетних с проблемами зависимости.

Минздрав планирует активнее привлекать суд к назначению обязательного лечения для молодежи, проводя всестороннюю оценку ситуации несовершеннолетнего по установленным критериям. Для этого планируется внести изменения в Закон о лечении.

Законопроект предусматривает порядок обязательного лечения, а также механизм обжалования или протеста против решения о принудительном лечении. В министерстве аргументируют это тем, что таким образом будет обеспечено не только оказание необходимого лечения в наилучших интересах несовершеннолетнего, но и защита прав пациента.

В настоящее время в больнице «Гинтермуйжа» действует программа, предусматривающая лечение несовершеннолетних с разным уровнем мотивации. Это единственная подобная программа в Латвии. Одновременно в ней могут участвовать не более шести несовершеннолетних, из которых только один может находиться на принудительном лечении.

В министерстве поясняют, что мотивация несовершеннолетних – фактор переменный, влияющий на процесс лечения. Специалисты отмечают, что участие немотивированного подростка в одной программе с мотивированными сверстниками способствует изменению его поведения.

Такое ограничение количества участников связано с объемом индивидуальных консультаций и необходимостью минимизировать риски негативной групповой динамики, которые могут угрожать эффективности терапии. Если в группе находится более одного немотивированного подростка, отказывающегося сотрудничать, существенно возрастает риск формирования неблагоприятных группировок несовершеннолетних. Это не только снижает эффективность программы, но и может негативно сказаться на мотивации других участников.

Запланированная программа ориентирована на мотивацию подростков, чтобы способствовать изменениям в их поведении, укрепить социально приемлемое поведение, а также развить способность отвечать за свои действия и их последствия.

В рамках пилотного проекта Минздрав внедрит алгоритмы, обеспечит лечебные и социальные услуги в соответствии с оценкой состояния здоровья несовершеннолетнего и уровня его мотивации, определяя, готов ли пациент к лечению. Также рассматривается расширение доступности программы в регионах, чтобы помощь могла получить большая группа несовершеннолетних.

Кроме того, Центр профилактики и контроля заболеваний начал работу по совершенствованию регистра наркологических пациентов. Уже состоялись переговоры с экспертами и заинтересованными сторонами.

В настоящее время медицинские учреждения не всегда предоставляют регистру информацию о пациентах, даже когда это необходимо, поскольку содержащиеся в нем данные могут необоснованно ограничивать права личности. Информация регистра используется не только для статистики, но и в других процессах, не связанных с лечением и обработкой статистических данных. Данные запрашивают правоохранительные органы, а также применяют в процедурах, не имеющих отношения к статистике.

Один из предложенных вариантов – разработать в системе e-здоровья критерии для архивирования медицинских документов наркологических пациентов. После достижения совершеннолетия медицинские документы, накопленные до этого возраста, будут архивироваться. Доступ к ним будет возможен только в исключительных случаях, например, в ходе уголовного процесса. Такой подход поможет снизить стигматизацию и обеспечит соблюдение прав ребенка, подчеркивают в министерстве.

С учетом потребностей системы здравоохранения и установленного приоритета национальной безопасности, Минздрав не включил в бюджетный пакет 2025 года ряд приоритетов, связанных с обеспечением и развитием услуг для несовершеннолетних с зависимостями.

Например, в 2024 году и последующие годы ежегодно требуется 41 525 евро для обеспечения наркологического лечения несовершеннолетних, включая обязательную наркологическую помощь детям по решению опеки и их стационарную реабилитацию.

Кроме того, для введения новой государственной программы амбулаторной психотерапии, в том числе для несовершеннолетних, необходим дополнительный бюджет: в 2024 году – 196 697 евро, в 2026 году – 284 084 евро, а с 2027 года ежегодно – 292 675 евро.

Поскольку в условиях текущего финансирования эти услуги не могут быть обеспечены, Минздрав планирует запрашивать дополнительные бюджетные средства на внедрение пилотного проекта и развитие новых услуг.