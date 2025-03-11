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В последние месяцы поток жителей Украины в Латвиию умеренный и стабильный 0

Наша Латвия
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
В последние месяцы поток жителей Украины в Латвиию умеренный и стабильный
ФОТО: LETA

С октября по январь поток жителей Украины в Латвию оставался умеренным и стабильным, свидетельствует отчет Министерства внутренних дел для правительства, пишет LETA.

За этот период через внешнюю границу в Латвию въехали 6359 граждан Украины, и общий поток прибывающих продолжает снижаться. Большинство из них пересекли границу через Рижский аэропорт.

На данный момент статус временной защиты в Латвии имеют 48 543 жителя Украины.

По состоянию на 1 января 2024 года в Латвии официально трудоустроены 9338 украинских граждан.

В дошкольных учреждениях зарегистрированы 1213 украинских детей, а в общеобразовательных школах – 2600.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, продлив действие временных мер поддержки до 31 декабря этого года.

Более точная информация о численности украинцев в Латвии станет известна позже, поскольку 4 марта истек срок действия примерно 15 000 выданных в стране долгосрочных виз и видов на жительство. У большинства украинцев, которые продолжают оставаться в Латвии, эти документы были оформлены до 31 декабря 2022 года.

Согласно закону о поддержке гражданского населения Украины, если необходимые документы для продления вида на жительство не будут поданы в течение месяца после 4 марта, разрешение будет аннулировано, а его обладатель утратит право на работу в Латвии и доступ к государственным услугам.

В Управлении по делам гражданства и миграции не располагают точными данными о том, сколько из этих 15 000 человек фактически находятся в Латвии. Это станет ясно после обработки поданных документов. Возможно, часть этих лиц уже покинула страну, отметили в ведомстве.

#украинские беженцы
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