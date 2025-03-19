Благородные олени наносят все больший ущерб молодым лесопосадкам и посевам, повреждая стволы деревьев и объедая побеги. Latvijas valsts meži, Министерство земледелия, владельцы земель и лесов, а также охотники выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией.

В программе TV24 Saimnieks. Zeme. Valsts специалисты и официальные лица обсудили возможные решения для защиты лесных угодий, чтобы минимизировать ущерб, причиняемый оленями, и при этом сохранить их популяцию, – пишет NRA.LV.

Лесоводы бьют тревогу

Исполнительный директор Latvijas valsts meži по лесоводству Мартиньш Гутманис сообщил, что в 2024 году ущерб от оленей в молодых лесопосадках достиг неприемлемо высокого уровня – на 3400 гектарах из 1000 высаженных саженцев более 50 были недавно повреждены. Когда сосновые насаждения достигают семи лет, кора деревьев становится грубее и перестает быть привлекательной для лесных животных. Однако из-за избыточного количества благородных оленей даже в таких посадках каждый пятый из 1000 саженцев оказывается поврежденным.

«Лесоводы не могут мириться с таким уровнем повреждений. В таких условиях владельцы земель больше не могут достичь основной цели – выращивания здоровых, ценных и продуктивных лесных насаждений с возможностью получения прибыли, в нашем случае – в интересах государства», – отметил Гутманис.

По его словам, заинтересованные стороны уже провели встречу в Министерстве земледелия, обсудили ситуацию и готовы искать решения для снижения ущерба в лесном и сельском хозяйстве.

Репелленты и заборы малоэффективны

По словам Гутманиса, предпринимаются многочисленные попытки совместно с охотниками решить проблему, но ущерб по-прежнему остается значительным. Он отметил, что основная проблема наблюдается в Курземе и Земгале, тогда как в Латгалии вред от оленей невелик.

Для борьбы с ущербом LVM ежегодно вкладывает значительные средства в превентивные меры. Одним из решений является использование репеллентов, однако их применение приводит к тому, что олени просто перемещаются в другие районы.

Другой метод защиты – установка заборов, но он очень дорог. На сегодня расходы на защитные меры уже достигли 5,7 миллиона евро. В сотрудничестве с Институтом лесных исследований Silava проводится исследование долгосрочного влияния повреждений, вызванных оленями, на рост деревьев и их будущую ценность как строительного материала.

Оленей стало слишком много

Представитель Ассоциации владельцев лесов Агрис Мейлертс согласен, что численность животных слишком велика. По его словам, проблема уже не столько в стоимости посадочного материала и защиты, сколько в самой возможности выращивания леса.

Проведенное исследование показало, что без защиты 80-90 % саженцев съедаются в первый же сезон, а при использовании защитных мер – около 60 %. Таким образом, в обоих случаях молодые посадки практически полностью уничтожаются.

По данным Государственной службы леса, популяция благородных оленей в Латвии составляет около 68 000 особей, тогда как десять лет назад их было на 16 000 меньше. В свою очередь, в 1960 году в стране насчитывалось всего 2 000 благородных оленей.

Для сокращения популяции в этом сезоне планировалось отстрелить 33 600 оленей, но фактически было добыто только 27 000, а охота с загоном уже завершена. Ожидается, что до конца сезона удастся добыть еще около 1 000 особей. Это означает, что популяция продолжит расти.

Заборы в лесах или сохранение охотничьих традиций?

Гутманис предлагает три основные меры решения проблемы:

Улучшение планирования управления популяцией благородных оленей с привлечением охотников и землевладельцев. Введение механизма, позволяющего землевладельцам участвовать в регулировании популяции там, где ущерб критически велик. Финансовая поддержка охотников, но с четкими условиями и ограниченными сроками.

Гутманис отметил, что в критических зонах устанавливаются заборы, но их наличие ограничивает доступ других посетителей леса, таких как грибники и ягодники.

«Мы должны решить, хотим ли мы сохранять традиции охоты, увеличивать численность оленей и жертвовать лесным и сельским хозяйством», – сказал Гутманис.

Председатель Латвийского союза охотников Юрис Бушкевич подчеркнул, что за последние десять лет количество охотников в Латвии уменьшилось на 3 000 человек, но их потенциал по регулированию численности животных остается достаточным.