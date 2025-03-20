Статья 98 Сатверсме гласит: «Любой вправе свободно выехать из Латвии». Однако разрабатываемый «Закон о мероприятиях по ограничению угроз национальной безопасности» может существенно сузить конституционные права населения. И этот документ уже прошел одобрение Комиссией Сейма по национальной безопасности.

Новые нормы

Запрет на выезд из Латвии будет направлен на предотвращение или смягчение угрозы национальной безопасности со стороны России и Беларуси, а также на обеспечение безопасности и законных интересов лиц, работающих в органах государственного управления в условиях, когда возможности Латвии по защите своих граждан ограничены.

Планируется запрет и на транзит через Россию и Беларусь.

Запрет не будет распространяться на случаи, когда выезд необходим в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям и лицо получило разрешение на временный выезд из Латвии.

Законопроект предусматривает, что нарушение запрета на поездки будет считаться достаточным основанием для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.

Запрет на поездки в Россию и Беларусь распространится на лиц, которым выдано специальное разрешение на допуск к государственным секретам; на лиц, ответственных за безопасность объектов критической инфраструктуры, а также на лиц, работающих в министерствах обороны, внутренних дел и юстиции, учреждениях, подчиненных соответствующим министерствам или министрам, военных объектах, Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией, налоговой и таможенной полиции, а также на должностных лиц таможенных органов Службы государственных доходов.

Запрет будет распространяться также на лиц, работающих на дипломатической или консульской службе, а также в судебных или прокурорских учреждениях.

Подчиненными учреждениями Министерства обороны являются:

Национальные вооруженные силы, в том числе Земессардзе,

Центр военных объектов и закупок государственной обороны,

Латвийское агентство геопространственной информации,

учреждение по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv,

Латвийская национальная академия обороны,

Центр яунсардзе,

Латвийский военный музей,

Государственный центр оборонных закупок и логистики,

Служба военной разведки и безопасности

Профессиональная средняя школа имени полковника Оскара Калпака.

Подведомственными учреждениями Министерства внутренних дел являются:

Государственная полиция,

Служба государственной безопасности,

Государственная пограничная охрана,

Государственная пожарно-спасательная служба,

Бюро внутренней безопасности,

Управление по делам гражданства и миграции,

Информационный центр Министерства внутренних дел,

Центр здоровья и спорта Министерства внутренних дел,

Поликлиника Министерства внутренних дел.

Учреждениями, подчиненными Министерству юстиции, являются:

Регистр предприятий,

Служба по контролю за неплатежеспособностью,

Государственная земельная служба,

Государственное бюро судебной экспертизы,

Управление тюрем,

Патентное ведомство,

Государственная служба пробации,

Центр государственного языка,

Судебное управление

Управление гарантийного фонда алиментов.

Критическую инфраструктуру Латвии составляют объекты, функционирование которых важно для существования государства и обеспечения основных потребностей общества. К таким объектам относятся, например, инфраструктура электро-, водо- и газоснабжения, больницы, мосты, аэропорты, порты и железнодорожные сооружения.

Треть страны «вне закона»?!

Впрочем, законодательная инициатива крайне сомнительна не только с точки зрения соответствия нормам Сатверсме, но и, например, Закона о труде в отношении тех, кто не является служащим государственных силовых структур, а работает, как указано выше, в портах или больницах. Ведь по некоторым оценкам, число лиц, которых может коснуться данная норма, может составить около 300 000, то есть примерно треть от трудящихся латвийцев.

Вместе с тем уже сейчас видно, что разработчики явно перегнули палку в некоторых направлениях – и абсолютно запамятовали о нюансах, которые, образно говоря, находятся не под фонарем.

Ибо если, по новому закону, выехать в РФ или РБ не смогут грузчик стивидорной компании, оказывающей услуги в порту Лиепаи, или санитарка в больнице Даугавпилса – как носители сверхсекретной информации, чрезвычайно интересующей ФСБ, СВР и белорусский КГБ! – то тысячи латвийских ученых и специалистов высшего образования могут спокойно ездить туда-сюда.

Ибо никому из соавторов данного законодательного акта даже не взбрело в голову включить в него тех, кто сейчас осуществляет разработки оборонного характера и делает прочие продукты в сфере национальной безопасности. Точно так же, по идее, невыездным сделается газовщик или электрик, но не сотрудник фирмы, выпускающей боевые дроны.

И, разумеется, в настоящее время нет полной гарантии того, что поездки априори удастся отследить. Ведь кроме непосредственного пересечения границы Латвии, непослушное население может въезжать в ту же самую Беларусь и с других направлений.

Есть, конечно, действующая в Евросоюзе система обмена пограничными и полицейскими данными SIRENE. Однако нашим правоохранителям будет довольно непросто с заявками, допустим, для Польши – отслеживать и передавать все перемещения граждан и неграждан ЛР. На наших силовиков могут даже покоситься и покрутить пальцем у виска, мол, это ж надо, так не доверять своим людям.