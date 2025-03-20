Снова «невыездные»: кого в Латвии коснется запрет на поездки в Россию и Беларусь (СПИСОК)

Наша Латвия
Дата публикации: 20.03.2025
BB.LV
Статья 98 Сатверсме гласит: «Любой вправе свободно выехать из Латвии». Однако разрабатываемый «Закон о мероприятиях по ограничению угроз национальной безопасности» может существенно сузить конституционные права населения. И этот документ уже прошел одобрение Комиссией Сейма по национальной безопасности.

Новые нормы

Запрет на выезд из Латвии будет направлен на предотвращение или смягчение угрозы национальной безопасности со стороны России и Беларуси, а также на обеспечение безопасности и законных интересов лиц, работающих в органах государственного управления в условиях, когда возможности Латвии по защите своих граждан ограничены.

Планируется запрет и на транзит через Россию и Беларусь.

Запрет не будет распространяться на случаи, когда выезд необходим в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям и лицо получило разрешение на временный выезд из Латвии.

Законопроект предусматривает, что нарушение запрета на поездки будет считаться достаточным основанием для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.

Запрет на поездки в Россию и Беларусь распространится на лиц, которым выдано специальное разрешение на допуск к государственным секретам; на лиц, ответственных за безопасность объектов критической инфраструктуры, а также на лиц, работающих в министерствах обороны, внутренних дел и юстиции, учреждениях, подчиненных соответствующим министерствам или министрам, военных объектах, Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией, налоговой и таможенной полиции, а также на должностных лиц таможенных органов Службы государственных доходов.

Запрет будет распространяться также на лиц, работающих на дипломатической или консульской службе, а также в судебных или прокурорских учреждениях.

Подчиненными учреждениями Министерства обороны являются:

  • Национальные вооруженные силы, в том числе Земессардзе,
  • Центр военных объектов и закупок государственной обороны,
  • Латвийское агентство геопространственной информации,
  • учреждение по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv,
  • Латвийская национальная академия обороны,
  • Центр яунсардзе,
  • Латвийский военный музей,
  • Государственный центр оборонных закупок и логистики,
  • Служба военной разведки и безопасности
  • Профессиональная средняя школа имени полковника Оскара Калпака.

Подведомственными учреждениями Министерства внутренних дел являются:

  • Государственная полиция,
  • Служба государственной безопасности,
  • Государственная пограничная охрана,
  • Государственная пожарно-спасательная служба,
  • Бюро внутренней безопасности,
  • Управление по делам гражданства и миграции,
  • Служба государственной безопасности,
  • Информационный центр Министерства внутренних дел,
  • Центр здоровья и спорта Министерства внутренних дел,
  • Поликлиника Министерства внутренних дел.

Учреждениями, подчиненными Министерству юстиции, являются:

  • Регистр предприятий,
  • Служба по контролю за неплатежеспособностью,
  • Государственная земельная служба,
  • Государственное бюро судебной экспертизы,
  • Управление тюрем,
  • Патентное ведомство,
  • Государственная служба пробации,
  • Центр государственного языка,
  • Судебное управление
  • Управление гарантийного фонда алиментов.

Критическую инфраструктуру Латвии составляют объекты, функционирование которых важно для существования государства и обеспечения основных потребностей общества. К таким объектам относятся, например, инфраструктура электро-, водо- и газоснабжения, больницы, мосты, аэропорты, порты и железнодорожные сооружения.

Треть страны «вне закона»?!

Впрочем, законодательная инициатива крайне сомнительна не только с точки зрения соответствия нормам Сатверсме, но и, например, Закона о труде в отношении тех, кто не является служащим государственных силовых структур, а работает, как указано выше, в портах или больницах. Ведь по некоторым оценкам, число лиц, которых может коснуться данная норма, может составить около 300 000, то есть примерно треть от трудящихся латвийцев.

Вместе с тем уже сейчас видно, что разработчики явно перегнули палку в некоторых направлениях – и абсолютно запамятовали о нюансах, которые, образно говоря, находятся не под фонарем.

Ибо если, по новому закону, выехать в РФ или РБ не смогут грузчик стивидорной компании, оказывающей услуги в порту Лиепаи, или санитарка в больнице Даугавпилса – как носители сверхсекретной информации, чрезвычайно интересующей ФСБ, СВР и белорусский КГБ! – то тысячи латвийских ученых и специалистов высшего образования могут спокойно ездить туда-сюда.

Ибо никому из соавторов данного законодательного акта даже не взбрело в голову включить в него тех, кто сейчас осуществляет разработки оборонного характера и делает прочие продукты в сфере национальной безопасности. Точно так же, по идее, невыездным сделается газовщик или электрик, но не сотрудник фирмы, выпускающей боевые дроны.

И, разумеется, в настоящее время нет полной гарантии того, что поездки априори удастся отследить. Ведь кроме непосредственного пересечения границы Латвии, непослушное население может въезжать в ту же самую Беларусь и с других направлений.

Есть, конечно, действующая в Евросоюзе система обмена пограничными и полицейскими данными SIRENE. Однако нашим правоохранителям будет довольно непросто с заявками, допустим, для Польши – отслеживать и передавать все перемещения граждан и неграждан ЛР. На наших силовиков могут даже покоситься и покрутить пальцем у виска, мол, это ж надо, так не доверять своим людям.

Автор - Ник Кабанов
