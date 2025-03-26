Сегодня в Рагане, в волости Кримулда Сигулдского края, в период с 10:00 до 11:30 и с 14:30 до 16:00 пройдут учебные полеты военных летательных аппаратов на малой высоте, также можно будет наблюдать передвижение латвийских и союзных военнослужащих, сообщили агентству LETA представители Механизированной пехотной бригады Сухопутных сил.

Как сообщалось ранее, с понедельника до 2 апреля на военном полигоне "Адажи" и прилегающих территориях проходят военные учения "Solar Eclipse 2025", в рамках которых отрабатывается взаимодействие артиллерийских подразделений в целях укрепления национальной обороны и коллективной безопасности НАТО.

Цель учений – отработка взаимодействия артиллерийских подразделений, выполнение тактических задач и интеграция непрямого огня в боевые действия бригады в глубине обороны.

Основные задачи учений включают отработку работы центра управления огнем артиллерийского дивизиона, способности расчетов выполнять боевую стрельбу в светлое и темное время суток, выполнение поставленных огневых задач, а также развитие возможностей боевого обеспечения и применения противотанковых систем. Кроме того, предусматривается совершенствование навыков инженерной роты в выполнении задач с использованием тяжелой инженерной техники.

В учениях участвуют подразделения Механизированной пехотной бригады Сухопутных сил, 2-й Видземской и 3-й Латгальской бригад Земессардзе, а также союзники из многонациональной бригады НАТО в Латвии.

Учения "Solar Eclipse" традиционно организует Механизированная пехотная бригада Сухопутных сил, и в этом году они проходят уже в пятый раз. Перевод названия учений с английского – "солнечное затмение".

В рамках учений с 27 марта по 2 апреля на полигоне "Адажи" будет проводиться боевая стрельба артиллерии, которая может вызвать кратковременный повышенный уровень шума. Стрельбы запланированы также в ночное время.

Кроме того, во время учений возможны кратковременные ограничения движения на дорогах общего пользования в окрестностях полигона "Адажи".

Механизированная пехотная бригада Сухопутных сил призывает жителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и кратковременным ограничениям движения на дорогах общего пользования вокруг полигона.