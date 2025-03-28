Baltijas balss logotype

В Даугавпилсе языковую проверку не прошли 25 работников школ 1

Наша Латвия
Дата публикации: 28.03.2025
LETA
В Даугавпилсе языковую проверку не прошли 25 работников школ

Продолжаются проверки на знание государственного языка в бывших школах национальных меньшинств, пишут общественные СМИ.

В школах Даугавпилса его не прошли 25 сотрудников, включая учителей. Почти половина уволились, так и не воспользовавшись предоставленными законом возможностями улучшить свои знания, а некоторые все еще больны. В городском управлении образования говорят, что есть педагоги, которых невозможно научить латышскому языку.

В этом году Центр государственного языка в Риге проверил использование латышского языка 494 учителями, и девять не владели языком на нужном уровне. В Даугавпилсе проверяли 468 учителей, и 22 из них не прошли проверку. Число проверенных в обоих городах примерно одинаковое, но не знающих госязык в Даугавпилсе вдвое больше.

"Мы сделали все, что могли. Мы учим учителей уже 25 лет, наверное, есть такие, которых научить невозможно", - сказала руководитель Даугавпилсского управления образования Марина Исупова.

В средней школе Дружественного призыва проверку не прошли семь работников. Двое учителей уволились, им на замену уже нашли новых. После проверки пятеро лишились возможности работать. На вопрос о том, были ли выданы больничные листы на законных основаниях, директор школы ответила, что это ответственность врачей. Она подозревает, что причиной проблем со здоровьем ее коллег является стресс. Как только начались проверки, учителя начали обсуждать их между собой. "Вот почему и поднялась эта волна. В принципе, я думаю, если бы не этот массовый психоз, то все бы уже сдали", - говорит директор школы Кристина Иванцова.

#образование #госязык #латышский язык
0
9

Комментарии (1)

  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го марта

    В Даугавпилсе проживают,

    Русских - 46, 6 %,

    Латышей - 21,2 %.

    Ну и кто в меньшенстве? Не пора ли точки, правильно расставить?

    21
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией 10
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео