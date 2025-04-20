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Опрос: некоторые латвийцы никогда не едят яйца 1 865

Наша Латвия
Дата публикации: 20.04.2025
LETA
Опрос: некоторые латвийцы никогда не едят яйца

Половина или 54% жителей Латвии едят яйца несколько раз в неделюу, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским агентством Norstat.

Однако некоторые респонденты признались, что едят яйца только на Пасху или не едят вообще.

На вопрос о том, как часто они едят яйца, 32 % ответили, что едят яйца только несколько раз в месяц, а 10 % едят яйца каждый день.

Люди в возрасте 40-74 лет чаще едят яйца несколько раз в неделю, а в возрасте 30-39 лет - несколько раз в месяц.

Представители возрастной группы 18-29 лет чаще всего едят яйца только на Пасху или не едят вообще. В ходе аналогичного опроса, проведенного три года назад, выяснилось, что молодые люди реже всего едят яйца.

В Курземе наиболее популярно есть яйца каждый день, в Земгале - несколько раз в неделю, а в Риге - только на Пасху.

В опросе участвовали 1 349 человек в возрасте 18-74 лет.

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#опрос #правильное питание
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Оставить комментарий

(1)
  • VS
    Vad Sorry
    20-го апреля

    Некоторые едят яйца каждый день, в майонезе , в булочки и так далее,,

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