Baltijas balss logotype

Памятник писателю Упитису все-таки не распилят 1 667

Наша Латвия
Дата публикации: 27.04.2025
LETA
Памятник писателю Упитису все-таки не распилят

Памятник Андрею Упитису, автору «Земли зеленой, стоящий в центре Риги, в парке Кронвальда, рядом со строящимся Национальным акустическим концертным залом, все-таки не будут распиливать, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Решение о переносе памятника было принято в мэрии в октябре 2024 года, но в настоящее время никаких шагов по его демонтажу не предпринимается.

Изначально скульптор и депутат Рижской думы предложил перенести памятник на территорию Рижского агентства по памятникам на улице Вароню, где его разрезали бы пополам по вертикали. Затем было бы выбрано место, где его можно было бы установить обратно в городской среде, а обе части памятника были бы размещены рядом на таком расстоянии, чтобы между ними мог пройти человек.

Согласно замыслу, после этих изменений памятник Упиша будет отражать двойственную природу жизни Упиша — как писателя с положительными чертами, так и как коллаборациониста советской власти, а также символизировать разные стороны каждого человека.

Однако, учитывая, что родственники автора памятника не согласны на его трансформацию, сценарий распиловки пополам больше не актуален. Были также переговоры с родственниками Упиша о переносе памятника в Скривери, но родственники от этого предложения также отказались.

Если они не изменят своего мнения, то памятник, скорее всего, будет перенесен на склад на улице Вароню. Возможно, это может произойти с началом перестройки Конгресс-холла под филармонию.

Читайте нас также:
#снос памятника
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    27-го апреля

    Пилить надо, только не вдоль,а поперек. Например голову, но чтобы потом не плакали по волосам.

    1
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят 142
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие? 336
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 266
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 725

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 2
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 32
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 38
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 46
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 55
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 65
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 2
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 32
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео