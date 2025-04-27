Памятник писателю Упитису все-таки не распилят

Памятник Андрею Упитису, автору «Земли зеленой, стоящий в центре Риги, в парке Кронвальда, рядом со строящимся Национальным акустическим концертным залом, все-таки не будут распиливать, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Решение о переносе памятника было принято в мэрии в октябре 2024 года, но в настоящее время никаких шагов по его демонтажу не предпринимается.

Изначально скульптор и депутат Рижской думы предложил перенести памятник на территорию Рижского агентства по памятникам на улице Вароню, где его разрезали бы пополам по вертикали. Затем было бы выбрано место, где его можно было бы установить обратно в городской среде, а обе части памятника были бы размещены рядом на таком расстоянии, чтобы между ними мог пройти человек.

Согласно замыслу, после этих изменений памятник Упиша будет отражать двойственную природу жизни Упиша — как писателя с положительными чертами, так и как коллаборациониста советской власти, а также символизировать разные стороны каждого человека.

Однако, учитывая, что родственники автора памятника не согласны на его трансформацию, сценарий распиловки пополам больше не актуален. Были также переговоры с родственниками Упиша о переносе памятника в Скривери, но родственники от этого предложения также отказались.

Если они не изменят своего мнения, то памятник, скорее всего, будет перенесен на склад на улице Вароню. Возможно, это может произойти с началом перестройки Конгресс-холла под филармонию.