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Школы не справляются со своей задачей: в Латвии ширится платное теневое образование 8 3555

Наша Латвия
Дата публикации: 27.04.2025
BB.LV
Школы не справляются со своей задачей: в Латвии ширится платное теневое образование

Более 40% родителей Латвии сейчас нанимают своим детям репетиторов. Могло быть и больше, но это дорого. Достаточно заглянуть на порталы объявлений, чтобы убедиться: это не для всех. Расценки — от 15 до 30 евро в час.

Вот, к примеру, несколько типичных объявлений по очень востребованной математике: "Уроки по математике и физике. Выпускник Физмата ЛУ поможет подготовиться к экзаменам — 15 евро/час"; "Математика — это просто. Самые сложные формулы адекватным и доходчивым языком. Помогу понять — 30 евро/час"; "Математика проста, а физика так естественна…" — 30 евро/час.

О большом спросе на частные уроки свидетельствуют и специально созданные для этой цели страницы в социальных сетях, где можно выбрать наиболее подходящего преподавателя практически для всего. Если у вас есть деньги.

Математика, латышский, английский…

Чтобы изучить распространенность "теневого образования", то есть услуг частных преподавателей в Латвии, родительская организация "Mammām un Tētiem" ("Для мам и пап") провела исследование. Вот что, в частности, выяснилось.

"Из всех семей, участвующих в исследовании, 42,3% пользуются или пользовались услугами частных репетиторов. Этот показатель аналогичен показателям в странах Восточной Азии (Япония, Южная Корея), где широко распространено подобное теневое образование. В то же время следует отметить, что в странах Северной Европы эти показатели значительно ниже", — пояснил один из исследователей Эдмундс Ванагс.

При этом 36,1% семей рассматривали возможность нанять частного репетитора, но не сделали этого в основном по финансовым причинам (29%) или потому, что они все еще могли бы помочь ребенку сами (41%).

"Этот фактор указывает на проблему социального неравенства в доступе к образованию, которое наблюдается и в других европейских странах", — поясняет Э. Ванагс.

В исследовании назван ТОП–6 предметов, по которым семьи чаще всего нанимают частных учителей. Это:

    1. математика (80%),
    1. латышский язык (36%),
    1. английский (26%),
    1. химия (15%),
    1. физика (12%),
    1. другой иностранный язык (9%).

"Математика является самым востребованным предметом для частных уроков в Латвии, что соответствует мировым тенденциям — в других странах точные науки также являются наиболее часто изучаемыми предметами в теневом образовании", — комментирует ситуацию Э. Ванагс.

Родителям не хватает денег и времени

Подсчитано, что в среднем в латвийской семье частный преподаватель обходится в 51–100 евро в месяц. Но бывает и дороже.

Одна из причин этих расходов: у родителей нет ни времени, ни сил учить ребенка самостоятельно.

Исследование показало, что родители в Латвии, как и в странах Центральной и Восточной Европы, сталкиваются с нехваткой времени и знаний, чтобы помочь своим детям в их учебе. Поэтому 63% пользуются услугами частного учителя один раз в неделю, а 26% — два–три раза в неделю.

"Один из родителей отметил: "У нас нет ни времени, ни нервов, чтобы учить ребенка самостоятельно", — делится выводами родителей, полученных в ходе исследования, руководитель родительской организации Mammamuntetiem.lv Инга Акментина–Смилдзиня.

Отличники и двоечники

"Недавно международное исследование, касающееся Латвии, показало, что увеличилась доля детей как с очень высокими знаниями, так и доля детей с низкими знаниями. Причем тот нижний порог стал еще ниже", — подчеркивает Инга Акментина–Смилдзиня.

"Доступ к образованию в Латвии для учеников не одинаков, это зависит от мотивации и финансов родителей. Если ребенок нуждается в поддержке и у родителей есть финансовые ресурсы для привлечения частного репетитора, то они делают это, оказывая ребенку максимальную поддержку в обучении. В то же время могут быть ситуации, когда ребенок остро нуждается в поддержке в обучении, но ни школа, ни родители не могут ее предоставить, потому что родители не заинтересованы или не имеют финансовых ресурсов".

Данные исследования о среднемесячных доходах семей также подтверждают: услугами частных учителей в Латвии чаще пользуются семьи со средним и высоким доходом, как и в других европейских странах, что усиливает опасения по поводу образовательного неравенства.

Для справки

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в индивидуальных интервью приняли участие 48 родителей и шесть частных учителей. Данные охватывают ситуацию в Риге и окрестностях, а также во всех регионах Латвии.

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#образование
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Антон Городницкий
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(8)
  • BQ
    Blueberry Queen
    27-го апреля

    Какое обучение может быть,если некоторые учителя даже в гимназиях ведут себя будто им за просто так должны платить зарплату,а ребёнка посылать к репетитору.РКГ есть учителя,которые открыто заявляют что досиживают пару лет до пенсии и если ребёнок не понял,то есть платные учителя и этому учителю не платят чтоб в школе сидеть и разбирать темы.У нас такая математичка,а уволить не могут,некому работать...

    13
    3
  • E
    Elena
    27-го апреля

    В классе 25-30 человек. Допустим, 10-15 из них мотивированные, быстрообучаемые дети с хорошими знаниями. Таким детям грустно и скучно, когда разжёвывается тема, которую они давно поняли. Получается, вместо того, чтобы получать новые знания, идти дальше, они стоят на месте, теряют желание учиться и прочее. Другая часть детей требует особого внимания, кто-то из них в принципе не желает понимать предмет, кому то надо очень подробно и долго объяснять тему с разных сторон. На обычном уроке невозможно удовлетворить потребности разноуровневых учеников. Поэтому, полагаю, что урок ведётся средне - не углубляемся, но и не останавливаемся на разжёвывании. Кто хочет больше знаний - сами-сами. Кому нужно разжёвывание тем - идёте к учителю, записываетесь на консультацию и добиваетесь понимания той или иной темы. Но это реально, если самому ребёнку это надо, или родитель может повлиять на ребёнка. А если ребёнку "до фонаря", а у родителя нет временных и моральных ресурсов - фишка дальше не идёт. И где, скажите, здесь вина учителей. Учителя, в большинстве своём (всегда есть" особо одарённые", которые явно ошиблись профессией), делают всё возможное в предоставленных им условиях, чтобы дети усвоили знания. Но сложно давать знания тем, кто категорически не хочет их брать.

    38
    9
  • Д
    Дед
    27-го апреля

    Нужно сократить министерство образования и разрешить директорам подготавливать учеников по критериям без углубления начальства в процесс и все будет ОК.

    48
    2
  • Г
    Геннадий
    27-го апреля

    Это говорит о том, что учитель плохо работает. Ребёнок может не понять какие-то темы НО если постоянно нужен репетитор ТО что на уроках делает учитель и почему учитель не даёт дополнительные задания. У хорошего учителя ребёнку репетитор НЕ НУЖЕН. Вывод: нет хорошей зарплаты, нет хорошей школы, а значит нет хорошего учителя, значит будет репетитор.

    49
    22
  • Г
    Геннадий
    Геннадий
    27-го апреля

    Я учился в советское время 40 учеников в 3. классе, в конце урока учитель сам напоминал, что если кто-то не понял после уроков подходите. Пол класса подходили. Если в классе 18 учеников, что учитель преподнести тему ,чтобы Все поняли? Потому и спрашиваю, что делает учитель на уроках?

    56
    12
  • Ж
    Жевотек
    27-го апреля

    Вся система образования построена для создания тупого, легко управляемого быдла. Кто будет лес валить, дороги подметать да на кассе в максимке сидеть, если все будут умные?

    47
    3
  • JB
    Janis Berzin
    27-го апреля

    "Этот фактор указывает на проблему социального неравенства в доступе к образованию, которое наблюдается и в других европейских странах" - этот фактор называется капитализм, построенный на социальном неравенстве и воспроизводящий оное во всех сферах жизни. Образование становится источником прибыли с одной стороны, а с другой качественное образование будет доступным только для богатых, закрепляя социальное неравенство.

    44
    3
  • MI
    Marija Ivanova
    27-го апреля

    Купить подписку на чатгпт и попросить его репетиторствовать будет дешевле и так же эффективно, при условии что ребенок замотивирован.

    8
    8
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