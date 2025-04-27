Школы не справляются со своей задачей: в Латвии ширится платное теневое образование

Более 40% родителей Латвии сейчас нанимают своим детям репетиторов. Могло быть и больше, но это дорого. Достаточно заглянуть на порталы объявлений, чтобы убедиться: это не для всех. Расценки — от 15 до 30 евро в час.

Вот, к примеру, несколько типичных объявлений по очень востребованной математике: "Уроки по математике и физике. Выпускник Физмата ЛУ поможет подготовиться к экзаменам — 15 евро/час"; "Математика — это просто. Самые сложные формулы адекватным и доходчивым языком. Помогу понять — 30 евро/час"; "Математика проста, а физика так естественна…" — 30 евро/час.

О большом спросе на частные уроки свидетельствуют и специально созданные для этой цели страницы в социальных сетях, где можно выбрать наиболее подходящего преподавателя практически для всего. Если у вас есть деньги.

Математика, латышский, английский…

Чтобы изучить распространенность "теневого образования", то есть услуг частных преподавателей в Латвии, родительская организация "Mammām un Tētiem" ("Для мам и пап") провела исследование. Вот что, в частности, выяснилось.

"Из всех семей, участвующих в исследовании, 42,3% пользуются или пользовались услугами частных репетиторов. Этот показатель аналогичен показателям в странах Восточной Азии (Япония, Южная Корея), где широко распространено подобное теневое образование. В то же время следует отметить, что в странах Северной Европы эти показатели значительно ниже", — пояснил один из исследователей Эдмундс Ванагс.

При этом 36,1% семей рассматривали возможность нанять частного репетитора, но не сделали этого в основном по финансовым причинам (29%) или потому, что они все еще могли бы помочь ребенку сами (41%).

"Этот фактор указывает на проблему социального неравенства в доступе к образованию, которое наблюдается и в других европейских странах", — поясняет Э. Ванагс.

В исследовании назван ТОП–6 предметов, по которым семьи чаще всего нанимают частных учителей. Это:

математика (80%),

латышский язык (36%),

английский (26%),

химия (15%),

физика (12%),

другой иностранный язык (9%).



"Математика является самым востребованным предметом для частных уроков в Латвии, что соответствует мировым тенденциям — в других странах точные науки также являются наиболее часто изучаемыми предметами в теневом образовании", — комментирует ситуацию Э. Ванагс.

Родителям не хватает денег и времени

Подсчитано, что в среднем в латвийской семье частный преподаватель обходится в 51–100 евро в месяц. Но бывает и дороже.

Одна из причин этих расходов: у родителей нет ни времени, ни сил учить ребенка самостоятельно.

Исследование показало, что родители в Латвии, как и в странах Центральной и Восточной Европы, сталкиваются с нехваткой времени и знаний, чтобы помочь своим детям в их учебе. Поэтому 63% пользуются услугами частного учителя один раз в неделю, а 26% — два–три раза в неделю.

"Один из родителей отметил: "У нас нет ни времени, ни нервов, чтобы учить ребенка самостоятельно", — делится выводами родителей, полученных в ходе исследования, руководитель родительской организации Mammamuntetiem.lv Инга Акментина–Смилдзиня.

Отличники и двоечники

"Недавно международное исследование, касающееся Латвии, показало, что увеличилась доля детей как с очень высокими знаниями, так и доля детей с низкими знаниями. Причем тот нижний порог стал еще ниже", — подчеркивает Инга Акментина–Смилдзиня.

"Доступ к образованию в Латвии для учеников не одинаков, это зависит от мотивации и финансов родителей. Если ребенок нуждается в поддержке и у родителей есть финансовые ресурсы для привлечения частного репетитора, то они делают это, оказывая ребенку максимальную поддержку в обучении. В то же время могут быть ситуации, когда ребенок остро нуждается в поддержке в обучении, но ни школа, ни родители не могут ее предоставить, потому что родители не заинтересованы или не имеют финансовых ресурсов".

Данные исследования о среднемесячных доходах семей также подтверждают: услугами частных учителей в Латвии чаще пользуются семьи со средним и высоким доходом, как и в других европейских странах, что усиливает опасения по поводу образовательного неравенства.

Для справки

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в индивидуальных интервью приняли участие 48 родителей и шесть частных учителей. Данные охватывают ситуацию в Риге и окрестностях, а также во всех регионах Латвии.