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От авто до цветов: где власти Латвии продают конфискованные товары 2 3543

Наша Латвия
Дата публикации: 30.04.2025
BB.LV
От авто до цветов: где власти Латвии продают конфискованные товары

На подобных аукционах стартовая цена не определяется: кто предложит больше, тот и владелец. Правда, у покупателя есть возможность оценить, например, машину только внешне, детальная диагностика или тест-драйв не предусмотрены.

Конфискованные автомобили попадают на стоянки Государственного агентства обеспечения (Агентство), в Курземе, Видземе, Латгале, а также в Риге.

Машину могут приобретать как физические, так и юридические лица, а также сами экс-владельцы, если отвечают трем требованиям: заявитель не имеет задолженность по налогам более 150 евро, не может быть неплатежеспособным или находится под санкциями.

Какие машины сейчас на торгах

На ближайшей распродаже, которая пройдет 6–13 мая, государство выставит:

  • автомобиль FORD GALAXY (в Риге),
  • мотоцикл KAWASAKI NINJA ZX-6R (в Валмиере),
  • мотоцикл YAMAHA (в Кулдиге),
  • автомобиль VOLVO V50 (в Екабпилсе),
  • VOLVO V40 и VOLVO S40 (в Кулдиге),
  • машина TOYOTA LAND CRUISER (Лудза)

Если ценовые предложения покупателей совпадут, то «при равенстве наибольших цен право покупки транспортного средства предоставляется лицу, первым подавшему предложение, поясняет Агентство.

Что еще в продаже

  • До 8 мая можно купить:
  • древесные пеллеты (топливные гранулы),
  • косметику,
  • «корзины овальной формы»,
  • цветочные луковицы тюльпанов и т. д.
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#конфискация
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Антон Городницкий
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(2)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    1-го мая

    Да всё мы знаем........ 😂😅😅😂😂😅😅😂😂😅😅😂😂😂Гдеи как они на украину попадают. 😅😂😂😅😅😂😂

    5
    0
  • JL
    Jevgenijs Loginovs
    30-го апреля

    Не раскрыта тема заголовка. Так где власти Латвии продают конфискованные товары?

    151
    2

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