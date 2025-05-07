В Юрмале сменят название «русской» улицы. Постарался посол Швейцарии 5 2330

Дата публикации: 07.05.2025
Изображение к статье: В Юрмале сменят название «русской» улицы. Постарался посол Швейцарии
ФОТО: пресс-фото

Сегодня в 10:00 в Юрмале состоится открытие улицы Кастаньолы (Kastaņolas iela) в честь годовщины проведенных Райнисом и Аспазией в изгнании лет и в знак уважения к выдающимся латышским поэтам в их 160-летие, сообщили в самоуправлении, пишет ЛЕТА.

По предложению посла Швейцарии в Латвии Мартена Мишле присвоить одной из улиц Юрмалы название, связанное с годами ссылки Райниса и Аспазии в Швейцарии, городская дума приняла решение переименовать улицу Гончарова в Дубулты в улицу Кастаньолы.

Предложение поддержали также Министерство культуры и посол Латвии в Швейцарии Гуна Япиня. Кастаньола, расположенная на берегу озера Лугано в Швейцарии, была прибежищем латвийских поэтов с 1906 по 1920 год.

Улица находится недалеко от дома Аспазии, улицы Аспазии и арт-объекта «Аспазия в дюнах». В самоуправлении подчеркивают, что новое название улицы выражает благодарность Швейцарии за предоставленный приют Райнису и Аспазии и является уместным шагом для укрепления культурной связи между Латвией и Швейцарией.

В церемонии открытия улицы Кастаньолы примут участие министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня, посол Швейцарии Мишле, представители Министерства иностранных дел, Министерства культуры и руководства Юрмальской думы.

Одновременно в Швейцарии, в Лугано, торжественно откроется улица Райниса и Аспазии.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
