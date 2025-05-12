Блогер сравнил цен на продукты в Латвии и США (ВИДЕО)

Дата публикации: 12.05.2025
Контент-мейкер Jānis, известный как «Cilvēks ar kameru», провёл эксперимент: он сравнил стоимость продуктов в Латвии и США. В список попали хлеб, яйца, колбаса, молоко, а также сметана и творог.

Первый магазин он посетил в Латвии, затем отправился в один из самых популярных супермаркетов США — Walmart. По его словам, американские магазины подкупают огромным выбором сладостей и товарами в сверхкрупной упаковке. «Как тут не растолстеть?» — шутит он.

Интересная деталь — пакеты в США бесплатны, и их раздают щедро: почти каждая покупка упакована отдельно. О «зелёном мышлении» тут не вспоминают.

Итоги сравнения:

– В Латвии корзина продуктов обошлась в 33,48 евро.

– В США — 46,94 доллара (около 41,23 евро).

При этом следует сделать поправку на объёмы и вес – если перевести все в одинаковые единицы, то цена в Америке достигла бы 86,99 евро, а в Латвии — 92,38 евро.

Янис делает вывод: несмотря на впечатление о «дешёвой Америке», некоторые продукты там дешевле только при покупке больших упаковок.

#Латвия-США #цены на продовольствие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
