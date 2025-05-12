Ведь на поверку выходит, что в этих так называемых «накоплениях» на сытую старость нет никакого смысла. Что этот уровень ввели в свое время «потому что у других есть». И что он кормит только банки и страховые общества, которые ими управляют.

«Соломоново» решение

Самое смешное, это то, что происходит сейчас. Вдруг оказалось, что в связи с проблемами в мировой экономике, сложной геополитической ситуацией и падением стоимости активов накопления латвийских пенсионеров приносят отрицательную прибыль. Что же делать – стали смекать в правительстве.

И нашли соломоново решение – позволить ветеранам труда самим забирать свои накопленные «деньжищи-огромные-тыщи» не ранее чем за пять лет до пенсии, если они чувствуют, что в данный момент их накопления, вложенные в ценные активы, находятся на пике роста, а впереди – период турбулентности на финансовых и сырьевых рынках и часть их сокровищ сгорит в горниле мирового кризиса.

Или присоединять к средствам первого уровня, то есть отдавать в бюджет. Или нести на пожизненное страхование пенсии, что тоже копейки.

Волки с Уолл-стрит

Это серьезно? А как старый усталый человек, не разбирающийся в экономике и биржевых хитростях, должен понять, что все пора забирать. Неужели из нас, сениоров (увы, ничего общего с Испанией), хотят сделать этаких «волков с Уолл-стрит». Или даже акул.

Вы представляете эту картину – пенсионер Василий звонит в три ночи пенсионеру Янису:

– Янка, пора, выводи Chemical United! Сеccия закончилась падением на три пункта! Чтобы это не значило.

– Рано, Василий, терпение, завтра казначейство опубликует данные о безработице в Канзасе.

– Янка, танкер с удобрениями подбили хуситы – действуй немедля! А еще завтра объявят о здоровье Трампа!

По-моему, в том же кино про волков с Уолл-стрит один герой говорит другому – тащусь с этих молодых брокеров – «порш» себе купили, а денег на бензин нету. Так и с нашими украшенными сединами волками. Ценными активами будут ворочать, а денег на покушать и таблетки не хватает.

Из-за чего весь сыр-бор?

Большинство накоплений на втором уровне – в районе 5-6 тыс. евро. Ну даже если повезет и управляющие фондами найдут золотую жилу со стабильным доходом в фантастические 5%, что это, 300 евро в год? Ну допустим, таких хлебных годов будет аж 10. В итоге – 3000 евро?

Поделите на 14 лет, отпущенные щедрым статистическим управлением латвийскому мужчине после выхода на пенсию (женщинам – 19 лет). И что останется? 200 евро в год прибавки к вашей основной пенсии, или 15 евро в месяц. Но, как говорят в Минблаге, «ноль – это не минус». Много не заработаете, но зато и не потеряете.

Игра в бутылочку

Боюсь, что прав публицист Арнис Клуйнис с портала NRA – выгоднее собирать бутылки. Он приводит следующие расчеты ЦСУ.

В прошлом году на пенсию вышли 18 733 человека со средним размером сбережений во втором пенсионном уровне в размере 6575 евро. Поскольку выход на пенсию нынче в 65 лет, то мужчинам придется прожить на эти деньги 14,3 года, а женщинам – 19,2 года.

Мужчинам придется выживать на 6575 / 14 / 12 = 39,13 евро в месяц, в то время как женщинам приходится быть более бережливыми и довольствоваться 6575 / 19 / 12 = 28,83 евро в месяц.

Почему люди думают, что создают накопления, хотя при таких же сбережениях они бы умерли от голода через несколько месяцев? Зачем вообще существует второй пенсионный уровень? Чтобы кормить управляющие фонды и для успокоения совести правительства? Кстати, в прошлом году государство перечислило фондам 847,7 млн евро, а пенсионерам выплатили только 124,4 млн евро.

Клуйнис приводит и такие цифры: данные о размерах накоплений второго уровня показывают: у большинства будущих пенсионеров суммы крайне скромные. Более 2400 человек к моменту выхода на пенсию в прошлом году накопили не больше 1000 евро, ещё около 1300 – от 1000 до 2000 евро. Реально ощутимыми накоплениями, когда стоит переживать о ходе торгов на Токийской бирже (от 30 тысяч евро и выше) могут похвастаться лишь единицы.

Учитывая низкую доходность системы, «прибыль» в 749 евро за десятилетия накоплений эквивалентна примерно одному месяцу работы на минимальной зарплате. В перерасчёте на возврат бутылок эта сумма равна сдаче почти 7500 бутылок – или полторы бутылки в день на протяжении всего пенсионного возраста. Поэтому сегодня нередко звучит мнение, что усилия по сбору бутылок могут принести пенсионеру больше пользы, чем многолетние вложения в систему второго уровня.

Последняя смена

Хотя большинство европейцев, достигнув установленного государством пенсионного возраста, отправляются на заслуженный отдых, в Латвии 44,2% людей в возрасте до 74 лет, получающих пенсию, продолжают работать – это второй по величине показатель в Европейском союзе, свидетельствуют данные Eurostat. На первом месте – соседняя Эстония, где работают 54,9% пенсионеров. А на третьем – еще одна балтийская страна: в Литве продолжают трудовую деятельность 43,7% получателей пенсии по возрасту.

Опросы показывают, что жители Балтии делают это не из-за любви к труду, а из-а того, что на существующие пенсии им не прожить. В Латвии средний размер государственной пенсии составляет лишь 52% от прежнего уровня доходов человека. Однако для комфортной старости без финансовых тревог необходимо, чтобы доход составлял не менее 70% от прежней зарплаты.

В Латвии только 26,6% работающих пенсионеров называют радость от работы причиной продолжения трудовой деятельности, в отличие от таких стран, как Люксембург, где народ, вставая утром на работу, смеется от счастья.

А вот интересно – по данным Eurostat, наименьшая доля работающих пенсионеров зафиксирована в Румынии, Греции и Испании – менее 5%, хотя страны и не самые богатые. Вероятно, там старики выбирают радоваться жизни, а не продолжать горбатиться на дядю, пока не вынесут с рабочего места вперед ногами.

Но может быть, случится что-то такое, что размер наших пенсий подскочит, как прыгун с шестом? Увы, демографические тенденции хоронят и эту надежду.