В следующую пятницу, 23 мая, в Риге, в сквере у спортивного зала «Даугава», будет открыт памятник создателю «Команды мечты 1935» — Валдемару Бауманису, сообщили bb.lv в Латвийской баскетбольной ассоциации (ЛБА).

В открытии памятника примут участие руководители Международной федерации баскетбола (FIBA) — президент FIBA шейх Сауд бин Мухаммед Аль Тани, президент Европейского отделения FIBA Хорхе Гарбахоса, генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис и другие официальные лица.

Памятник одному из основоположников баскетбольных традиций Латвии, тренеру сборной — победительницы первого чемпионата Европы, Бауманису создал скульптор Глеб Пантелеев.

Бауманис является одним из основателей баскетбольных традиций Латвии. Более 100 лет назад он как школьник участвовал в первых играх, в апреле 1924 года в составе национальной сборной сыграл в первом международном матче против сборной Эстонии, в составе команды Христианского союза молодежи дважды становился чемпионом Латвии, а наибольший вклад внес как тренер и организатор развития баскетбола.

Бауманис возглавлял сборную в двух первых чемпионатах Европы, на которых команда завоевала золотые и бронзовые медали.