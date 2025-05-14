В Латвии в этом году, скорее всего, не будет черники

Особенно пострадала лесная черника, так как её ранний период цветения совпал с волной холода. Производители сельскохозяйственной продукции вынуждены искать способы защиты культур, чтобы минимизировать ущерб и сохранить урожай.

Недавно в Латвии были весенние заморозки, когда температура воздуха опускалась до -3 градусов, что негативно повлияло на многие растения. Особенно пострадала лесная черника, которая зацвела как раз в это время, рассказала в передаче LR4 «Домская площадь» владелица хозяйства «Very Berry» Гундега Саушкина.

В хозяйстве Гундеги установлена специальная система орошения, которая помогает защитить растения во время заморозков. Когда становится холодно, растения начинают обильно поливать: вода превращается в лёд, при этом отдавая энергию растениям, и они выживают внутри льда.

В тех хозяйствах, где такой системы нет или нет возможности обеспечить достаточное количество воды, люди стараются защищать посадки другими способами — агроплёнкой, сжиганием свечей и соломы и т.д. Если заморозки не слишком сильные, такие меры могут быть эффективны.

«Если есть такая система орошения, то можно защитить посадки при температуре до -7...-9 градусов — мы делаем это именно так. Если системы орошения нет, возникают проблемы. Потому что растения (клюква и черника) на этой стадии развития переносят максимум -2,7 градуса. А для томатов уже минус один градус — это риск», — пояснила Саушкина.

Однако, по словам Саушкиной, лесной чернике в этом году совсем не повезло. Она зацветает раньше садовых сортов, и её цветение пришлось на время заморозков. Это означает, что урожай будет плохим, считает эксперт.