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Из России без водки, обуви и мыла: повышаются штрафы за провоз товаров в Латвию. И вывоз тоже 9 5620

Наша Латвия
Дата публикации: 17.05.2025
BB.LV
Из России без водки, обуви и мыла: повышаются штрафы за провоз товаров в Латвию. И вывоз тоже
ФОТО: LETA

Что стоит знать латвийцам, которые нынешним летом отправятся к родственникам в Россию или Беларусь: 16 апреля Сейм Латвии уже во втором чтении поддержал поправки к закону Латвии "О международных и национальных санкциях", которые предусматривают увеличение штрафов за их нарушение.

Частные лица будут рисковать штрафом до 10 000 евро! Юридическим лицам грозит штраф до 30 000 евро. Как ожидается, поправки вступят в силу с 20 мая 2025 года, сообщает пресс–служба Сейма Латвии.

Поэтому стоит знать, какие подарки/сувениры нельзя ввозить и вывозить.

На чем попадаются чаще всего

Зачастую физические лица (водители грузовых и легковых авто, пассажиры автобусов из России или Беларуси) в основном — около 80% случаев, пытаются ввозить: сигареты, спиртные напитки, топливо. Это подакцизные товары, подпадающие под санкции, указывает Служба госдоходов (СГД).

Небольшое количество сигарет и алкогольных напитков преимущественно обнаруживается при проверке личного багажа водителей грузовиков.

В остальных случаях (около 20% случаев) в багаже физических лиц таможенники находят одежду, обувь, косметику, моющие средства, товары для дома. Все это — под запретом.

При выезде из Латвии в Россию или Беларусь физические лица нередко пытались вывозить: транспортные средства, запчасти к ним, ручные инструменты, а также наличные деньги официальных валют стран–членов ЕС в Россию и Белоруссию.

Что и почему нельзя ввозить в Латвию

Итак, физическим лицам, въезжающим в Латвию из России или Беларуси, в частности, запрещено ввозить:

  • сигареты, сигары, манильские сигары, сигариллы из табака или заменителей табака;

  • спиртные напитки, такие как виски, водка, ром, джин, ликеры и т.д.;

  • топливо в переносных баках.

Если физическое лицо путешествует чаще, чем раз в 30 дней, то действуют отдельные ограничения.

Но это отнюдь не все. При въезде в Латвию из России или Беларуси в личном багаже могут находиться только такие товары, которые НЕ подпадают под санкции.

Запрещено ввозить товары, перечисленные в Приложении XXI к Регламенту (ЕС) Nr 833/2014, "поскольку они приносят значительный доход России, что позволяет осуществлять деятельность, дестабилизирующую ситуацию в Украине". Туда внесены почти 200 товаров.

Среди них: одежда, обувь, сумки, кошельки, чемоданы, косметика, мобильные телефоны, холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, автомобили, прицепы, тракторы, различные химические вещества, минеральные или химические удобрения, древесина, пластик, бумага, стекло, металл, камень, бетонные изделия, резиновые шины, инструменты и инструменты, электроприборы, носители информации и многое другое.

Аналогичные запреты введены и на ввоз товаров из Беларуси. Они перечислены в Приложении XXVII к Регламенту (ЕС) Nr 765/2006.

Среди запрещенных к ввозу товаров в Беларусь: икра, косметическая или декоративная косметика, средства по уходу за кожей (кроме лекарственных), в том числе средства против ожогов и загара, средства для маникюра или педикюра, изделия из пластика, бумаги, стекла и т. д.

Исключение распространяется на товары, указанные в Приложении XXI/XXVII, которые необходимы для ухода за телом лица и его использования во время путешествия. Такие товары разрешены к ввозу.

Под запретом предметы роскоши

Запреты существуют не только на вывоз товаров из РФ, но и на на ввоз. Запрещен, в частности, провоз таких товаров:

  • электронные бытовые приборы, стоимость которых превышает 750 евро;

  • электрическое/электронное или оптическое оборудование для записи и воспроизведения звука или изображения стоимостью более 1000 евро;

  • транспортные средства для перевозки людей наземным, воздушным или морским транспортом стоимостью более 50 000 евро каждое, в том числе канатные дороги, подъемники, подъемники, тяговые механизмы фуникулера, мотоциклы стоимостью более 5000 евро каждый, а также их аксессуары и запасные части;

  • музыкальные инструменты стоимостью более 1500 евро;

  • оптические изделия и оборудование — независимо от стоимости.

Включенные в приложение товары — ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, покрытых драгоценными металлами, — могут быть провезены только в том случае, если они предназначены для личного пользования физических лиц или путешествующих с ними ближайших членов семьи, а также если они принадлежат указанным лицам и не предназначены для продажи.

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Аналогично, но не так широко, эти запреты распространяются и на экспорт товаров в Беларусь.

Среди запрещенных к ввозу в Беларусь числятся: икра, трюфели, ковры, столовые приборы из драгоценного металла или металла, покрытые драгоценными металлами или облицованные драгоценными металлами, приборы ночного видения и тепловизионной оптики, прицелы с красной целевой точкой и т. д.

Кроме того, в Беларусь не может быть вывезено электрическое/электронное или оптическое оборудование для записи и воспроизведения звука или изображения стоимостью более 1000 евро.

Также запрещено вывозить транспортные средства, предназначенные для перевозки людей наземным, воздушным или морским транспортом, стоимость которых превышает 50 000 евро каждое, а также канатные дороги, кресельные подъемники, подъемники, тяговые механизмы фуникулера, мотоциклы стоимостью более 5000 евро каждый, их аксессуары и запасные части.

О наличности

В соответствии с санкциями ЕС против России и Белоруссии запрещен вывоз в эти страны банкнот, обозначенных в любой официальной валюте государства–члена Европейского союза.

Запрет не применяется, если наличные деньги вывозятся в "разумном объеме" исключительно для личных поездок или дипломатических нужд. При этом никаких конкретных сумм для такой суммы не установлено.

Товары для личного пользования: сколько стоят

Личный багаж — это товары, приобретенные "в третьей стране" и предназначенные исключительно для личного пользования или подарков путешественнику или его семье.

При въезде в Латвию из страны, не являющейся членом ЕС, товары, ввозимые путешественником в личном багаже, не облагаются таможенной пошлиной и налогом на добавленную стоимость, если их общая стоимость для одного человека не превышает 300 евро (если лицо путешествует наземным транспортом) или 430 евро (если путешествуете воздушным или морским транспортом).

Детям до 15 лет, независимо от типа въезда, разрешается ввозить товары для личного пользования, если их стоимость не превышает 285 евро.

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#таможня #восточная граница
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Антон Городницкий
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(9)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го мая

    скоро будете пересекать "границы" гей ес в нижнем белье. свои тряпки будете складывать в пакет и на рентген. затем к доктору-кто к гинекологу, кто к проктологу.

    за провоз своих гаджетов и других личных вещей, в кассу таможни 1 000 евро

    66
    7
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го мая

    Данные ограничения и России и Белоруссии совершенно по-барабану. Но они 100% против жителей Латвии и ЕС и для монополизации собственного рынка. А вот по-поводу того что Латвия на данный момент крупнейший поставщик крепких алкогольных напитков в России -- это правда. И что странно для правительства Латвии и таможни Латвии и ЕС это вполне приемлемо и даже поощряется. Так что все это не против России и Белоруссии, а в первую очередь против своих жителей.

    167
    9
  • bt
    bory tchist
    17-го мая

    эй, два (сильно вонючих) сапога – "дед и мимо проходил", на какой вентилятор будете своё дерьмо бросать – когда "BB" закроет свою кириллицу?

    6
    96
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    bory tchist
    17-го мая

    Да...с такими запретами таможня и погранцы (да и ветконтроль) там васьвасями и "обкашливаниями" по мелочи, жирок наедают. Особенно про нал пункт порадовал. Сколько на лапу товарищу таможеннику кинешь, столько желаемого нала и провезёшь...Да это просто сказка. Не то что шмон и взымание дани с челноков, мотавшихся на литовские вещрынки в середине 90-х. Видели. Самолично, этих патриотов.

    33
    2
  • Д
    Дед
    bory tchist
    17-го мая

    Выходит Вам нравится, что происходит в Латвии? Вам нравится, как Вас обворовывает правительство, ограничивают Ваши свободы, нравится, что издеваются над людьми и детьми другой национальности? Это Вы голосуете за тех, кто фактически уничтожил страну, и как минимум ополовинил население. Может из за нашего дерьма на вентиляторе есть небольшой шанс, что страна останется цивилизованней и Вы чуть позже одичаете.

    55
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tchist
    17-го мая

    На тебя, родимый, и будем бросать - больно симпатично ты тут крылами машешь.

    28
    1
  • З
    Злой
    bory tchist
    17-го мая

    bory- на выборах латышским партиям большой и потный х.......й, а не мой голос!

    20
    2
  • Д
    Дед
    17-го мая

    Очки и обручальное кольцо, надкушенный бутерброд на границе отберут, Потому как оптику и драгметаллы, продукты запрещены. Страна абсурда. Не ту страну назвали Гондурасом.

    99
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го мая

    Да уж, подумать страшно, как пострадает Путин, если из России вывезут пару бутылок водки или пачку сигарет! А ничего, что Латвия - лидер ЕС по ввозу виски в Россию? Может, запретить нафиг?

    111
    4
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