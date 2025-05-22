Бюджетные учреждения Министерства здравоохранения не справляются с возложенными на них обязанностями – и просят помощи у частных клиник. Что это означает для пациентов?

Два миллиарда – на что?!

«Денег много, как никогда» – крылатую фразу господина Кариньша, произнесенную во времена его премьерства, сегодня вполне можно применить к медицинскому ведомству Латвии. Если на 2023 год возглавляемая Хосамом Абу Мери («Новое Единство») структура располагала бюджетом в 1,804 миллиарда евро, то в этом году запланировано уже 1,929 миллиардов.

Первоочередной задачей медицины, разумеется, является «чтобы ты жил», ну и «чтобы был здоров». А главными причинами смертности в ЛР с огромным отрывом от прочих являются:

кардиоваскулярные риски – до 15 000 в год;

раковые заболевания – около 6000.

Куда идут деньги

Потому магистральными направлениями лечебного хозяйства выступают:

12,1% общего финансирования на онкологию за 5 лет на 11% уменьшена смертность от злокачественных опухолей (из расчета на 100 000 жителей);

9,5% бюджета на педиатрию результаты хорошие: за 5 лет смертность младенцев сокращена на 23,5%;

3,8% бюджета на психиатрию результаты так себе: за 5 лет число самоубийств уменьшилось на 5,3%;

8,1% бюджета сердечно-сосудистые заболевания острые инфаркты миокарда сократились на 9,6%, а ишемические инсульты – на 13,6%;

14,7% бюджета – на обеспечение компенсируемыми медикаментами за 5 лет прямые платы пациентов за рецептурные средства сократились на 40,4%.

Насчет последнего на личном примере поведать ничего не могу (не покупаю), но если брать всякие витамины и биодобавки, то точно скажу: с исчезновением российских и белорусских средств цены в этом сегменте существенно выросли. К счастью, существуют всевозможные скидочные аптечные карты и торговые акции, так что можно сделать счастливую покупку месячного курса, скажем, литовского витамина B6 с магнезией за 3 евро вместо 10 евро.

И если уж сравнивать с соседями – наша республика основательно недоплачивает своим болезным жителям:

944,67 евро на человека на здравоохранение в Латвии

1211,33 евро на человека в Литве

1684,5 евро на человека в Эстонии

Это эхо прошедшей войны

Наша «средняя температура по палате» не снижается благодаря пандемии. Как констатирует ведомство Абу Мери в представленных на Комиссию Сейма по социальным и трудовым вопросам, «последствия пандемии COVID-19 будут ощутимы еще в дальнейшие годы, и планируемый показатель Плана общественного здоровья 2027, вероятнее всего, не будет достигнут не только под влиянием пандемии, но также из-за слабых знаний жителей о здоровье...»

Вот так выходит, что сами пациенты и виноваты! Действительно, не во врачебной же гильдии искать причины. Или в околомедицинских кругах – ну кто сейчас вспоминает, к примеру, внештатного эпидемиолога на контракте Никиту Троянского, а ведь во времена коронакризиса это молодое дарование вещало разве что не из утюга. Или великолепное бюро по вакцинации под руководством Эвы Юхневичи...

Кстати, вернемся к графику причин смертности – и обнаружим там в 2021 году вполне значимый всплеск количества умерших от заболеваний системы кровообращения. Стало быть, примерно на 1500 больше инфарктников и инсультников в ЛР образовалось в то время, когда всю страну кошмарили на предмет изоляции.

Альтернатива госбольницам?

Минздрав разбирался в проблемах отрасли, сопоставляя наши данные по прямым платежам в медицинские учреждения, и выяснил, что в Латвии они 4-е по Евросоюзу, после Болгарии, Греции и Литвы. В целом 30,7% всех расходов на здравоохранение поступают непосредственно в больницы. А вот в процветающем Люксембурге, допустим, только 8,7%, и в благополучной Франции – 8,9%. И тем не менее по факту имелось невыполнение плана, например, количества обследований у специалистов.

Потому в повестке дня парламентской комиссии, возглавляемой Андрисом Берзиньшем (Союз «зеленых» и крестьян) появилась своего рода инновация: «Обеспечение услуг оплачиваемого государством здравоохранения в сотрудничестве с частными представителями услуг...» Воплотить эту задумку предложила Национальная служба здоровья.

И тут выясняется, что далеко ходить не надо, ведь первичное амбулаторное здравоохранение, т.е. практики семейных врачей, у нас уже на 93% частные. И в них крутятся крупные деньги: 200 404 131 евро в год.

Что касается лабораторных исследований, то тоже подавляющее большинство – 74%, и 44 171 636 евро. Национальная служба здоровья выплачивает по договору средства 1211 «семейникам», в среднем у каждого зарегистрировано 1563 пациента, за прошлый год было аж 5 483 234 посещения.

То есть в среднем, если работать без выходных, то «участковый терапевт» за день (!) должен обслужить 12 человек. Так как на дом было совершено 333 428 визитов, то есть 0,75 человека в день.

А вот если взять вторичную, то есть более углубленную и профессиональную медицину, то здесь у частников имеется своеобразная монополия на все, что хорошо оплачивается. В 2025 году планируется сосредоточить исключительно в частном секторе:

магнитно-ядерный резонанс;

травматологию;

алгологию – лечебное направление по предотвращению болей;

отоларингологию – или врачей направления «ухо-горло-нос»;

эндокринологию – профилактику и лечение заболеваний органов внутренней секреции.

В публичном медицинском секторе сохранятся в 2025 году: урология, нейрология, пульмонология, ультрасонография. Все остальные отрасли будут, что называется, гибридными – к примеру, на гинекологию запланировано 24 713 услуг за год для публичного сектора, и 12 048 для частного.

По заверениям медицинского начальства, «надзор и контроль будут обеспечиваться по единым принципам, независимо от вида оказывающего услуги коммерсанта». Более того, в Национальной службе здоровья «образована оперативная рабочая группа, чтобы улучшить планирование ориентированных на пациентов услуг по всей территории Латвии». НСД особо напирает на «оплачиваемые государством услуги здравоохранения, которые главным образом обеспечивает частный сектор»: медицинское оплодотворение, уход за беременными, стоматология, лабораторные исследования, паллиативные мобильные бригады.

Но вот незадача – и сами врачи, и проверяющие их чиновники от здравоохранения, что называется, едины в двух ипостасях. По четным дням наш доктор практикует в государственной больнице, а по нечетным в приватной практике. Причем в последней к нему можно также записаться как по бюджетной квоте (ждать только долго!) – а можно и прямо вот сейчас, только существенно дороже...

Из личного опыта

Рост цен частной медицины могу проиллюстрировать примером из собственной семьи: в «благословенные» ковидные времена обследование, которое проходил сын в глазной клинике, стоило 50 евро, а сейчас уже 105. Вероятно, это обусловлено ростом общего благосостояния в стране?