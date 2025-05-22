В Салацгриве для нового моста через реку Салаца построены все опоры, а балки пролетных конструкций надвинули наполовину, сообщили агентству LETA представители государственного предприятия "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Как сообщает LVC, старый мост через Салацу был снесён, и продолжается строительство нового. Планируется, что к концу июля балки будут полностью надвинуты, после чего строители начнут устанавливать опалубку и арматуру для проезжей части моста и тротуаров.

Во время строительных работ движение в Салацгриве организовано по временному мосту. В начале мая временный мост был закрыт на неделю для усиления проезжей части — на существующее покрытие уложили новые металлические плиты. Стоимость ремонтных работ составила 165 000 евро.

По данным LVC, после укладки новых металлических плит покрытие временного моста стало ровным, и, соответственно, снизился шум от проезжающих автомобилей.

Чтобы минимизировать нарушения при эксплуатации временного моста через Салацу, с конца февраля этого года запрещено движение тяжёлого транспорта с фактической массой более 44 тонн. Тем не менее, как подчёркивает LVC, водители по-прежнему часто нарушают Правила дорожного движения и установленные ограничения.

Согласно данным весового оборудования LVC, установленного на шоссе Таллин — Рига (A1) в Витрупе, в апреле было зафиксировано 100 случаев превышения массы грузового транспорта свыше 52 тонн. При этом две трети из них двигались в направлении из Риги в Салацгриву, а треть — в сторону Риги.

LVC напоминает, что без специального разрешения и согласования маршрута по дорогам Латвии разрешено передвигаться грузовому транспорту массой не более 44 тонн. Контроль за соблюдением Правил дорожного движения осуществляет Государственная полиция (ГП), которой LVC также передаёт информацию с весового оборудования.

Ранее сообщалось, что с 30 августа 2024 года движение через Салацу в Салацгриве осуществляется по временному мосту, грузоподъёмность которого изначально была определена до 52 тонн, однако с 28 февраля 2025 года тяжёлому транспорту свыше 44 тонн запрещено пересекать реку по временному мосту. Планируется, что временный мост будет использоваться до осени 2025 года — к этому времени строительство нового моста должно быть завершено.

Старый мост через Салацу полностью снесён, и на его месте строится новый четырёхпролётный стальной железобетонный мост с новыми опорами и стальными балками. С обеих сторон под мостом предусмотрены тротуары для пешеходов. Со стороны Айнажи тротуар под мостом будет соединён с существующей пешеходной инфраструктурой вдоль реки Салаца, а со стороны Риги — будет построен локальный тротуар с новой лестницей на конце. Пешеходная инфраструктура будет обустроена и на самом мосту.

Проектирование моста было заказано Салацгривским (ныне Лимбажским краевым) самоуправлением, автор проекта — ООО "Projekts 3", строительный надзор осуществляет "Ceļuprojekts". Строительство моста выполняет объединение "NB&Tilts", в состав которого входят "Nordes būve" и "Tilts", по предложенной контрактной цене в 14,972 миллиона евро без налога на добавленную стоимость (НДС).

Строительство нового моста софинансируется в рамках третьего конкурса проектов по военной мобильности Инструментом соединения Европы (EISI).

Мост через Салацу находится на Таллинском шоссе и входит в европейскую транспортную сеть (TEN-T), а также является частью важного европейского маршрута E67 или "Via Baltica", обеспечивающего как местное, так и международное движение, включая военную мобильность.