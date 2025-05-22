Водители остались и без моста, и без переезда: рижан отправили стоять в пробках

Железнодорожный переезд не может служить альтернативой закрытому путепроводу на улице Алтоновас в Риге из–за рисков для безопасности, сообщили в Министерстве сообщения (МС) Латвии.

Пугают критическими рисками

В поиске временного решения, связанного с закрытием путепровода на улице Алтоновас, рассматривалась возможность устройства железнодорожного переезда на улице Ояра Вациеша. Однако Государственная железнодорожная техническая инспекция пришла к выводу, что переезд в этом месте создавал бы критические риски безопасности для всех участников дорожного движения.

В указанном месте пути не обеспечивают достаточной видимости ни для водителей, чтобы вовремя заметить поезд, ни для машиниста поезда, чтобы вовремя увидеть переезд.

Хотя в некоторых случаях, например, при ремонте путепровода на улице Браса, установка временного переезда возможна благодаря благоприятному рельефу и меньшей интенсивности движения поездов, в случае улицы Ояра Вациеша — из–за рельефа, плохой видимости и высокой интенсивности поездов это недопустимо, уверяют в МС.

Поэтому, чтобы небезопасный путепровод не был заменен на еще более опасный переезд, инспекция заключила, что строительство временного переезда в данном месте создаст критические риски для всех участников движения.

Министерство: идите и жалуйтесь в Рижскую думу

Государственный секретарь МС Андулис Жидковс напомнил, что любая инфраструктура требует обслуживания и планирования, за что отвечает конкретное самоуправление. Он указал, что все решения, касающиеся организации дорожного движения, в том числе во время ремонта путепровода на Алтоновас, принимает Рижская дума. В связи с этим МС отправило жителей города туда.

Тем временем уставшие стоять в пробках рижане организовали пикет с требованием открыть один из железнодорожных переездов на время ремонта путепровода на Алтоновас.

Из–за закрытия путепровода значительно ограничены возможности передвижения для ряда районов Пардаугавы. Образуются большие пробки, из–за чего задерживается и общественный транспорт.

Согласно проведенным исследованиям, предварительная стоимость реконструкции путепровода составляет около 2,5 миллиона евро.

Считалось, что проблема с финансированием решится в ходе строительства Rail Baltica. Однако пан–балтийская железная дорога зачахла, а рижане остались и без моста, и без переезда.

Для справки

_Мост на улице Алтоновас был построен еще при царе в 1910 году и уже исчерпал свой срок эксплуатации. От греха подальше путепровод был закрыт для автотранспорта с 7 декабря прошлого года. А активно пользовавшиеся им рижские водители выстроились в пробки на объездных улицах. _