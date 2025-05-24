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Ракеты, вертолеты, боевые машины: на что военные Латвии истратят 1,6 миллиарда евро? 5 1701

Наша Латвия
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
В Адажи канадцы построили казармы за 18,5 млн евро на 600 солдат. Фото mod.gov.lv

В Адажи канадцы построили казармы за 18,5 млн евро на 600 солдат. Фото mod.gov.lv

В текущем году военные расходы Латвии выросли на 12,71%. В Латвии постоянно находятся 4 тысячи иностранных солдат. И 7 тысяч местных.

Спустя два года мы вплотную приблизимся к уровню 4% внутреннего валового продукта, расходуемого на оборонные нужды. Тем самым эта относительная доля превысит ту, что ныне существует в США (3,4%), Великобритании (2,3%), Франции (2,1%), Германии (1,9%), Италии (1,6%).

Но вот что в действительности стоит за столь серьезными затратами — это постаралась выяснить Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам).

Чем вооружают армию

В соответствии с направляющими установками Североатлантического альянса военный бюджет ЛР делится на расходы по персоналу (в текущем году 26%), содержанию (26%), инфраструктуре (8%), а главное — развитию возможностей (42%). То есть закупку новой военной техники и вооружения.

Так что если бы не приобретение очередных партий ракет и бронетранспортеров, то статья Минобороны была бы куда меньше миллиарда. Военные утешают — все это не навсегда, пик будет достигнут к 2027 году (1,831 миллиарда евро), ну а потом ожидается снижение до 1,655 миллиарда. Что, однако, все равно будет вдвое больше, чем в 2022 году…

Так или иначе, все военные программы у нас запланированы на долгую перспективу — до 2036 года. Национальные вооруженные силы выдвинули следующие приоритеты: противовоздушная оборона, береговая оборона, ракетная артиллерия, косвенная огневая поддержка, способности боевой поддержки и боевого обеспечения, а также улучшенная безопасность Восточной границы и возможности дронов.

В Латвию будут поставлены системы высокой мобильности HIMARS (с 2027 по 2029 г.), противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (c 2026 по 2028 г.), противовоздушные IRIS–T (с 2026 по 2029 г.), боевые машины пехоты ASCOD (c 2026 по 2028 г.).

Вертолеты на границе

Оборона страны становится все более всеобъемлющей — в учениях типа Namejs принимают участие не только военные, но и гражданские, от медиков до сотрудников самоуправлений.

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Близ Даугавпилса десантировались 500 испанских парашютистов. Фото mod.gov.lv

Несмотря на кажущееся отсутствие актуальных иностранных командировок (а когда–то НВС ЛР, как пожарная команда, метались в Ирак и Афганистан!), наша армия находится в режиме готовности к операциям ООН, НАТО, ЕС и таинственных "коалиционных сил".

Из реальных боевых задач, которые выполняются прямо сейчас, Минобороны назвало действия роты по уничтожению взрывоопасных предметов (1016 вызовов за прошлый год, нейтрализован 3021 боеприпас). А также начатую Воздушными силами (вооруженную новыми американскими вертолетами UH–60M Black Hawk) операцию по противовоздушной обороне Латгалии вдоль границ ЛР и Республики Беларусь.

Что характерно — рубежи с РФ в этом контексте отчего–то не актуализируются. Неужто белорусы нам угрожают больше? Впрочем, и на латвийско–российской границе военные инженеры разворачивали свои заграждения — на протяжении 20 км (из 270).

Боевое дежурство в режиме 7/24

"Морские силы в дополнение к рутинному патрулированию ведут также надзор за критической подводной инфраструктурой, — поясняет доклад военного ведомства парламенту. — Один корабль Морских сил находится в море круглосуточно 24 часа семь дней в неделю. Также в январе 2025 года НВС проводили работу по выяснению обстоятельств в связи с обрывом оптического кабеля Вентспилс — Готланд в эксклюзивной экономической зоне Швеции".

Важным направлением военной активности является "поддержка присутствия союзников". В частности, на военной базе в Лиелварде в течение шести месяцев были дислоцированы военнослужащие бундесвера и истребители, осуществлявшие наблюдение за воздушным пространством Латвии.

Вашему автору лично довелось наблюдать высокую активность транспортных воздушных судов НАТО над этим аэродромом — сюда прибывали как турбовинтовые C–130, так и реактивные C–17. Вероятно, это было связано с учениями.

Минобороны актуализирует "преобразование многонациональной боевой группы НАТО, управляемой Канадой, в соединение бригадного уровня, поднимая ее как в смысле персонала, так и вооружения". В настоящее время в Латвии "постоянно находятся более 4000 солдат из 18 государств НАТО".

Призывники становятся контрактниками

Не забывают служивые отвечать и на вызовы стихии — так, для устранения последствий наводнений на Даугаве задействовали 47 земессаргов и аж 8 солдат–профессионалов. Между тем таковых у нас 7103 — причем в прошлом году удалось рекрутировать 762.

В число последних вошли 129 участников призывной Службы обороны государства, коих 11–месячный курс подвел к военной карьере. Разумеется, часть солдат–профессионалов уволилась — но в целом был обеспечен прирост на 400 человек, почитай, батальон за год. К тому же в Земессардзе поступило 1096 человек.

Современная война давно стала гибридной, и в этой связи НВС активно участвуют в работе Национального центра кибербезопасности, который регулируется соответственным законом.

Есть и значимые подвижки в отношении военно–промышленного комплекса — ООО Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) ведет работу над созданием завода по производству модульных артиллерийских зарядов. Начато производство бронетранспортеров Patria, в течение года планируется выпускать около 30 таких машин. Программа выпуска — до 2030 года.

Всего же Латвия участвует в шести проектах Европейского оборонного фонда (получив софинансирование Ерокомиссии в 4,6 миллиона евро), а также задействована в международной Коалиции дронов — для Украины. От нас ВСУ получает также обучение личного состава, экипировки, участвует в начатой Чехией инициативе по поставкам амуниции.

Казарменный бум

В недавнем прошлом гордое название военной базы носил только бывший военный городок СА в Адажи, а сейчас они растут как грибы после дождя — "Круста Казармас" в Риге (в прошлом году израсходовано 4 226 808 и 1 784 295 евро); "Цери" в Марупе (3 092 049 евро); "Лачусилс" в Алуксне (5 287 112 и 2 757 362 евро); "Индрас" в Екабпилсе (4 557 071 евро); "Межа Мацкевичи" в Аугшдаугавском крае (3 067 631 евро)…

Да и для исторического военного объекта в Адажи возвели площадку хранения металлолома за 1 664 002 евро, а также топливный склад и башню управления для авиационного стрельбища за 8 374 912 евро. Так что в ближайшем будущем жители близлежащих населенных пунктов смогут полюбоваться и грандиозными воздушными шоу.

Высокие технологии применяются также и в картографии Латвии. Так, военные продолжают подготовку карты масштаба 1:10000, т. е., в 1 см будет 100 м. Данные такого высокого разрешения будут, разумеется, кодированными. В отчете по линии военного ведомства указано, что в стране проведено лазерное аэросканирование территории общей площадью 10 995 кв. км — вся центральная часть.

Военное ведомство выставляет в качестве задачи высокого приоритета "своевременно прогнозировать и устранять военную угрозу государства, гарантировать государственную независимость, территориальную целостность и безопасность жителей". Золотые слова — однако каждый евро, идущий авансом иностранному ВПК, вырывается у дорог, образования, здравоохранения, правопорядка…

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#оборона # армия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(5)
  • NB
    Nose Bose
    24-го мая

    самое смешное, что если эти 1.6 млрд направить в медицину, то граждане будут намного счастливие и здоровее. Вот и думаете, почему не так

    36
    2
  • lg
    lo gos
    24-го мая

    1, 6 млрд. Да это каждый год по бронетанковой Дивизии можно строить. Где танки Что то их не видно? Выходит, что все эти деньги идут на зарплаты и по карманам вороватых хуторян.

    55
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го мая

    до сотрудников самоуправлений - Обана, никак руководство самоуправлений рискнуло свою хуторскую родню под ружьё поставить?

    32
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го мая

    "...42% на развитие возможности..."?! Т.е. до 2030 года, что значит за 5 лет, 1 миллиард € Латвия потратит хрен знает на что!!! Это какой-то пи...ц. Нищее государство с катастрофической демографической ситуацией тупо отмывает бабло. Т.е. на латышской национальности тупо поставлен крест. Браво Латвия!!! Продолжаем голосовать за реально-самоубийственную демографическую политику сейма.

    53
    0
  • A
    Aleks
    24-го мая

    Ну что сказать...Грандиозная афера,,которая обогащает узкий круг лиц во многих странах мира в ущерб населения этих стран,которых и за людей то не считают.

    59
    1
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