Плиты вдавливаются, как пластилин: что не так с мостом в Салацгриве?

Несколько сотен метров длины, но критически важный мост в Салацгриве ремонтируется с прошлого лета. Это путепровод на одном из важнейших и загруженных автодорог страны — Таллиннском шоссе. Он также имеет стратегическое значение для военной мобильности, так как по нему передвигается техника как латвийских, так и союзных вооружённых сил, сообщает передача "Ничего личного" ( ТВ3 ).

На время ремонта движение направлено по временной конструкции. В начале мая мост на неделю закрывали, поскольку металлическое покрытие регулярно трескалось. Строители обвиняют в этом водителей, не соблюдающих ограничения по весу и движению, а местные жители считают, что техническое состояние временного сооружения оставляет желать лучшего.

Через Салацгриву проходит A1 — Таллиннское шоссе, одна из главных автодорог страны. За последний год по ней проехало почти два миллиона автомобилей — в среднем 5500 в день. Протяжённость шоссе по территории Латвии — 101 километр, оно является частью коридора Via Baltica длиной более 1720 километров, соединяющего Прагу и Таллинн, и пролегает через пять стран. В 10 километрах от границы с Эстонией дорога пересекает реку Салаца.

Ещё 10 лет назад было ясно, что мост через Салацу требует ремонта, но министерство и самоуправление не могли договориться, на чьих плечах лежит эта обязанность. Только два года назад, когда эстонская сторона выразила обеспокоенность, Министерство сообщения взялось за дело.

Хотя шоссе принадлежит государству, мост длиной в несколько сотен метров тогда числился за самоуправлением. В Риге считали, что именно Салацгриве следует за свой счёт провести восстановление, но муниципалитет настаивал, что мост в основном обслуживает транзит, а значит, ремонт — забота государства. Разговоры о необходимости господдержки в этом вопросе велись давно.

"Мы считали неадекватным, чтобы при бюджете в 7 миллионов евро самоуправление должно было проводить строительство стоимостью примерно 15 миллионов. Тем более, что сбор за проезд (виньетки) идёт в государственный бюджет, и в основном по мосту движется транзит, который его и разрушает. У нас просто нет возможности содержать международную трассу. Мы много раз поднимали этот вопрос, обращались в 'Latvijas Valsts ceļi', в Министерство сообщения — люди там сменились, но всегда находился повод отказать", - рассказал председатель думы Лимбажского края Дагнис Страубергс.

Проблема с мостом известна политикам давно. Во времена министра Улдиса Аугулиса государство забрало в свою собственность большую часть дороги, проходящей через город, но сам мост оставило самоуправлению. Тогдашний председатель думы обсуждал ситуацию с премьером Валдисом Домбровскисом и президентом Валдисом Затлерсом.

В 2020 году самоуправление провело обследование подводной части моста. Выяснилось, что балки конструкции постепенно разрушаются, и необходим срочный капитальный ремонт либо ограничение эксплуатации. Министр сообщения Талис Линкайтс настаивал, что это проблема самоуправления.

"Мост в плохом техническом состоянии, но надо понимать и финансовые возможности государства, а также юридическую сторону", — заявил в 2021 году тогдашний министр сообщения Талис Линкайтс.

В 2022 году министерство выделило средства на разработку проекта нового моста, но на строительство денег пока не было. Преемник Линкайтса, Янис Витенбергс, предложил просить средства у ЕС.

В 2023 году обеспокоенность по поводу состояния моста вновь выразили эстонцы. Летом, по пути на концерт исполнителя "The Weeknd" в Таллинне, автомобилисты оказались в шестикилометровой пробке. Жалобы на заторы начали поступать и в Транспортное управление Эстонии.

"Эстонские коллеги обратились с вопросом: друзья, что у вас происходит? Приведите всё в порядок, иначе нормального движения быть не может. [‘Ничего личного’: Но вы ведь тогда ещё были министром?] Абсолютно. Моя цель была сдвинуть вопрос с мёртвой точки — посадить за один стол представителей ‘Latvijas Valsts ceļi’ и министерства", - указал Витенбергс.

На тот момент проект нового моста уже был готов. Стоимость — 18 миллионов евро с НДС. У самоуправления таких средств не было, а правительство не хотело финансировать всё полностью.

Дорога важна не только для транзита, но и для военной мобильности — по ней движется техника союзников. Поэтому самоуправление запросило средства из фонда военной мобильности ЕС.

"Оставался вопрос — где взять оставшиеся 7,5 миллиона. У ‘Latvijas Valsts ceļi’ таких денег не было. Думаю, вопрос дошёл до Сейма, потому что иначе был бы международный скандал — мост непригоден, перспектив ремонта нет", - предположил Страубергс.

Правительство пообещало покрыть оставшуюся часть, если ЕС выделит средства. Министерство под руководством Каспара Бришкенса передало мост в государственное управление. Надзор за ремонтом поручен “Latvijas Valsts ceļi”, Брюссель выделил 7,5 миллионов, остальное добавило государство. Бришкенс чуть было не перерезал ленточку на открытии временного моста.

С лета 2024 года движение осуществляется по временной конструкции. Максимально допустимая скорость — 30 км/ч, дистанция — 30 метров. Вес — не более 44 тонн.

Технические параметры временного моста заложены в проекте, подготовленном самоуправлением. Проезжую часть покрывают металлические плиты, но они часто ломаются, поэтому движение регулярно ограничивали. В начале апреля мост пришлось закрыть на несколько часов. Пробки были огромные — более 1000 жителей Салацгривы направили письма в Министерство сообщения, "Latvijas Valsts ceļi" и строителям с требованием срочно решить проблему.

"К сожалению, и на временном мосту водители не соблюдают ограничения по массе — мы видим транспорт тяжелее 52 тонн. Это слишком большая нагрузка для металлических плит, поэтому они регулярно трескаются. [...] Случаев остановки движения становилось всё больше. Учитывая плотность трафика, приближение лета и сезона отпусков, заказчик решил усилить конструкцию временного моста", - пояснила представитель "Latvijas Valsts ceļi" Анна Кононова.

Контроль за соблюдением правил — компетенция Государственной полиции. Там сообщили, что на мосту усилены патрули. С сентября начаты 298 административных процессов за превышение скорости или несоблюдение дистанции, большинство — с февраля. Точных данных о перевозках грузов свыше допустимого веса полиция не предоставила.

По данным LVC, в среднем через мост ежемесячно проезжает около 200 машин тяжелее 52 тонн. В конце прошлого года зафиксирован случай, когда по мосту проехал грузовик весом свыше 100 тонн — вдвое больше допустимого.

На вопрос, опасно ли это, Кононова ответила: "Объект регулярно проверяется. При соблюдении дистанции и ограничений по массе — угрозы нет, несущая способность достаточна. Повреждения плит — локальные, они не влияют на конструктивную безопасность. Но если на мосту окажутся одновременно две-три машины свыше 52 тонн, трагедию исключить нельзя".

"Временный мост, похоже, довольно низкого качества. Не в плане несущей способности, а именно покрытия. Постоянно идут споры — кто отвечает за соблюдение скорости, дистанции. Но по факту — ни того, ни другого нет. А металлические плиты буквально вдавливаются в конструкцию, как пластилин", - указал председатель думы Страубергс.

LVC поясняет, что проект вместе с временным мостом был разработан самоуправлением: "Мы получили проект таким, каким он был заказан и одобрен. [...] Плиты ломались из-за неправильной эксплуатации. Мы не можем знать, ломались бы они при другом режиме движения или нет. Но мост построен согласно проекту".

Строительная компания “Nordes Būve” интервью не дала. Письменно они ответили, что функциональные требования были указаны в закупке. На вопрос о выборе материалов для покрытия — не ответили.

В начале мая временный мост закрыли на неделю, чтобы полностью заменить покрытие на более прочное. Для легковых машин маршрут почти не изменился, рядом есть другой мост, но грузовикам путь удлинился примерно на 70 километров. На прошлой неделе мост вновь открыли, но пробки остаются.

Жительница Салацгривы говорит: "Теперь он выглядит безопаснее. Когда убрали сварку, вид был мрачный. А сейчас всё нормально. [‘Ничего личного’: А с пробками как? Меньше стало?] Трудно сказать, зависит от времени. Когда фуры едут на паром в Таллинн — тогда да, но уже привыкли".

Другой житель добавляет: "Теперь пробки больше с той стороны. Особенно вечером — со стороны Эстонии".

А ещё одна жительница считает: "Грузовикам не надо по мосту ехать. Пусть ездят в объезд. Надо разрешить движение только местным легковушкам и автобусам. [‘Ничего личного’: А пробки? Что-то изменилось?] Ой, всё так же. Автобусы опаздывают. Ничего не изменилось. И вес не соблюдают. Фуры летят на полной скорости, просто ужас".

Ранее ремонт плит оплачивал строитель за свой счёт, но последнее обновление покрытия было выполнено по инициативе "Latvijas Valsts ceļi" и обошлось им в 165 тысяч евро. В компании и министерстве заверяют, что строительство нового моста идёт по графику и он будет открыт к концу года.

На вопрос, уверены ли в том, что временный мост до завершения работ больше не придётся закрывать, представитель LVC ответил: "При правильной эксплуатации мост закрывать не придётся".