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Вниманию рижан, стоящих в пробках: переезда на Алтоновас не будет, а путепровод появится только в 2027 году 3 4054

Наша Латвия
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Вниманию рижан, стоящих в пробках: переезда на Алтоновас не будет, а путепровод появится только в 2027 году
ФОТО: LETA

Представители железнодорожных и муниципальных инстанций обсудили письмо жителей Биерини, слезно просивших вместо закрытого Алтонавского виадука организовать железнодорожные переезды где-нибудь поблизости: на Робежу, Вентспилс, Ояра Вациетиса.

Слушали – рассмотрели – отказали: железнодорожники были непреклонны. Раз в правилах Кабинета министров от 1998 года прописано, что новые переезды нельзя устраивать через магистрали I категории, то и нельзя. Поэтому этих переездов не может быть создано.

Альтернативный вариант – просто переписать правила Кабинета министров – чиновникам в голову не пришел. Хотя все циркуляры принимают, изменяют и отменяют люди. И до сих пор еще ни один нормативный акт с неба не упал… Если эти переезды когда-то существовали, то когда-то было можно.

Так или иначе, новый путепровод, все равно раньше 2027 года возникнуть не сможет: проектирование, согласование, строительство, – это все требует времени. И еще приблизительно 2,6 млн евро.

Специалисты объясняли, что бывший переезд на ул. Вациетиса открыть нельзя, так как со стороны Риги поезда идут там в повороте и машинист не может своевременно оценить, безопасна ли ситуация на временном переезде.

По мнению чиновников, тут нет легкого решения, но их радует, что Рижская дума сама собирается заказать новый Алтонавский путепровод и когда-нибудь он появится. Хотя раньше говорилось, что закупку объявят в феврале, а на дворе уже май.

Сотрудники столичного департамента ответами железнодорожников остались недовольны, потому как им не объяснили «почему нельзя» устроить временный переезд, а просто сказали «это невозможно».

Жителей на это собрание специалистов не пригласили. Потому что сначала просьбу жителей должны оценить эксперты. Они оценили и отвергли. На этом требование нового нормативного предписания «рассмотреть коллективное обращение жителей», по сути, завершено.

Алтонавский виадук, построенный при царе в 1910 году, свой срок отслужил – еще в апреле прошлого года по нему было закрыто движение маршрутных автобусов, а зимой и вообще любого транспорта, кроме велосипедов.

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Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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(3)
  • С
    Сарказм
    31-го мая

    А тов. Фальковсу не приходит на ум простая мысль, что не зря те Правила Кабинета писаны (в сфере безоасности движения их обычно на основе прискорбного опыта пишут) и что их-то поменять можно, а вот законы физики - не очень. И придет ли вышеозначенный тов. на похороны тех, кто погибнет на том перезде, устроенном по измененным правилам? Или сядет писать очередную обличительную статейку с лейтмотивом: " вот были прекрасные Правила, написанные (вероятно) на основе нормативов святого СССР, но недоумки-чиновники их переписали и вот видите, чем дело кончилось"?

    2
    6
  • A
    Aleks
    31-го мая

    Таки на Латвию никто не нападет,раз планы есть аж до 2030 года? А говорили,что уже надо быть готовым завтра?!))

    25
    1
  • С
    Сарказм
    Aleks
    31-го мая

    Что-то мне припоминаются веселые шуточки да смехуечки на тему "нападут" перед 24.02.2022. Особенно бодро на эту тему ржали именно те, кто собственно и напал. И уже 25.02 бодро строчил комменты про "Киев за 3 дня".

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