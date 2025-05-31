Вниманию рижан, стоящих в пробках: переезда на Алтоновас не будет, а путепровод появится только в 2027 году

Слушали – рассмотрели – отказали: железнодорожники были непреклонны. Раз в правилах Кабинета министров от 1998 года прописано, что новые переезды нельзя устраивать через магистрали I категории, то и нельзя. Поэтому этих переездов не может быть создано.

Альтернативный вариант – просто переписать правила Кабинета министров – чиновникам в голову не пришел. Хотя все циркуляры принимают, изменяют и отменяют люди. И до сих пор еще ни один нормативный акт с неба не упал… Если эти переезды когда-то существовали, то когда-то было можно.

Так или иначе, новый путепровод, все равно раньше 2027 года возникнуть не сможет: проектирование, согласование, строительство, – это все требует времени. И еще приблизительно 2,6 млн евро.

Специалисты объясняли, что бывший переезд на ул. Вациетиса открыть нельзя, так как со стороны Риги поезда идут там в повороте и машинист не может своевременно оценить, безопасна ли ситуация на временном переезде.

По мнению чиновников, тут нет легкого решения, но их радует, что Рижская дума сама собирается заказать новый Алтонавский путепровод и когда-нибудь он появится. Хотя раньше говорилось, что закупку объявят в феврале, а на дворе уже май.

Сотрудники столичного департамента ответами железнодорожников остались недовольны, потому как им не объяснили «почему нельзя» устроить временный переезд, а просто сказали «это невозможно».

Жителей на это собрание специалистов не пригласили. Потому что сначала просьбу жителей должны оценить эксперты. Они оценили и отвергли. На этом требование нового нормативного предписания «рассмотреть коллективное обращение жителей», по сути, завершено.

Алтонавский виадук, построенный при царе в 1910 году, свой срок отслужил – еще в апреле прошлого года по нему было закрыто движение маршрутных автобусов, а зимой и вообще любого транспорта, кроме велосипедов.