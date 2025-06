Your browser does not support the video tag.

31 мая Юрмала отметила начало лета и курортного сезона. С самого утра в городе царила праздничная атмосфера: на улицах проходили пенные вечеринки, звучала музыка, работали фотостудии, мастерские, образовательный городок и многое другое. Повсюду предлагали уличную еду, а жители и гости города могли насладиться концертами и разнообразными активностями, пишет Otkrito.lv. Однако настоящим апогеем праздника стал вечер: в Майори в небе развернулось авиашоу, на сцене прошел праздничный концерт, а в 23:00 состоялся долгожданный салют. На это зрелище собралось множество людей (ведь салютами латвийцев последние несколько лет не балуют) — Юрмала заполнилась гостями, приехавшими и из Риги, и из окрестностей. Но как только салют закончился, праздник внезапно сменился хаосом. Все эти люди, радостно аплодировавшие фейерверку, разом устремились к электричкам. Проблема в том, что на весь этот поток была предусмотрена всего одна дополнительная электричка в каждую сторону: в Ригу и в Тукумс. Если в сторону Тукумса все уехали без особых проблем, то предпоследняя электричка в Ригу не выдержала наплыва пассажиров — многие так и не смогли в нее попасть. Толпа буквально штурмовала двери, люди ругались, кричали, пытались прорваться первыми. А все потому, что до следующей (дополнительной) электрички в Ригу было еще 45 минут - людям не хотелось столько ждать, тем более что на улице было уже достаточно холодно. Кому повезло - уехали! Но путешествие до Риги не было очень комфортным. Поезд останавливался на каждой станции и вынужден был стоять по несколько минут, так как двери не могли закрыться из-за толпы в тамбурах. В результате большая часть людей все-таки добралась до Риги или других станций, но многие так и остались на платформе, дожидаясь последней электрички. Эта ситуация показала, что при организации таких массовых мероприятий в Юрмале стоит продумать логистику более тщательно. Ведь праздник получился действительно ярким, но настроение многим испортили давка и напряжение после окончания салюта. Читайте нас также: Google News

