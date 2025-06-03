Baltijas balss logotype

Подрядчики «падают с моста». Давно пора реконструировать Вантовый мост, однако некому 2 1175

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2025
LETA
Подрядчики «падают с моста». Давно пора реконструировать Вантовый мост, однако некому

Повторно объявлен открытый конкурс на «Реконструкцию Вантового моста, проектирование и авторский надзор», сообщает Департамент городской среды и мобильности. Участники могут подавать предложения до 3 июля до 10:00.

В рамках открытого конкурса планируется найти подрядчика, который разработает проектную документацию и осуществит реализацию реконструкции Вантового моста. Реконструкция моста будет выполняться по принципу «проектируй и строй», что предусматривает выполнение проектных работ и строительных работ одним подрядчиком, обеспечивая интеграцию и ответственность за оба этапа.

Общий срок выполнения договора установлен до 36 месяцев. Для проектирования предусмотрен срок до 12 месяцев, а для выполнения строительных работ – до 24 месяцев.

В марте этого года состоялось повторное обсуждение с поставщиками, так как была дополнена конкурсная документация. Цель состояла в расширении круга участников для разработки проектной документации, реконструкции и авторского надзора Вантового моста. Это было сделано для балансирования общественных требований по обеспечению безопасной и устойчивой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в прошлом году организованный конкурс был прекращен, так как предложение подал только один участник, чье финансовое предложение превысило финансовые требования заказчика. В повторном конкурсе были изменены требования: от участника больше не требуется опыт реконструкции или нового строительства вантового моста, однако это требование сохраняется для специалистов по вантам. В минимальный состав проекта реконструкции Вантового моста участники добавили разработанные технические спецификации, которые существенно облегчат понимание запланированных работ по реконструкции.

Читайте нас также:
#мосты #ремонт
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    3-го июня

    Надо пригласить тех кто строил, заплатить им и они отремонтируют и реконструируют. Делов то. Неужели, такие мелочи нужно кому то подсказывать.

    13
    2
  • Д
    Дед
    3-го июня

    То, что построили оккупанты, даже отремонтировать не способны, а они говорили, что соль земли, что только благодаря им СССР жил.

    27
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 718
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1328
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2461
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс
Дорог много — денег мало: Латвия выделит ещё 18 млн евро на ремонт трасс 1 304

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 161
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 220
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 254
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 572
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 307
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 189
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 161
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 220
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 254

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео