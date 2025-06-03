Подрядчики «падают с моста». Давно пора реконструировать Вантовый мост, однако некому

Повторно объявлен открытый конкурс на «Реконструкцию Вантового моста, проектирование и авторский надзор», сообщает Департамент городской среды и мобильности. Участники могут подавать предложения до 3 июля до 10:00.

В рамках открытого конкурса планируется найти подрядчика, который разработает проектную документацию и осуществит реализацию реконструкции Вантового моста. Реконструкция моста будет выполняться по принципу «проектируй и строй», что предусматривает выполнение проектных работ и строительных работ одним подрядчиком, обеспечивая интеграцию и ответственность за оба этапа.

Общий срок выполнения договора установлен до 36 месяцев. Для проектирования предусмотрен срок до 12 месяцев, а для выполнения строительных работ – до 24 месяцев.

В марте этого года состоялось повторное обсуждение с поставщиками, так как была дополнена конкурсная документация. Цель состояла в расширении круга участников для разработки проектной документации, реконструкции и авторского надзора Вантового моста. Это было сделано для балансирования общественных требований по обеспечению безопасной и устойчивой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в прошлом году организованный конкурс был прекращен, так как предложение подал только один участник, чье финансовое предложение превысило финансовые требования заказчика. В повторном конкурсе были изменены требования: от участника больше не требуется опыт реконструкции или нового строительства вантового моста, однако это требование сохраняется для специалистов по вантам. В минимальный состав проекта реконструкции Вантового моста участники добавили разработанные технические спецификации, которые существенно облегчат понимание запланированных работ по реконструкции.