Караул! Лачплеша перекроют почти на месяц - они, видите ли, строят

С 9 июня по 4 июля будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Лачплеша и в направлении от улицы Сатеклес до улицы Эрнеста Бирзниека-Упиша.

Это связано с тем, что на улице Лачплеша ведутся строительные работы.

Как сообщает департамент внешних коммуникаций Рижского самоуправления, ответственным за выполнение работ поручено обеспечить установку дорожных знаков, подъезд транспортных средств жителей и предприятий, расположенных на указанном участке улицы, к месту их проживания или осуществления деятельности, а также движение экстренного и общественного транспорта.

На улице Лачплеша в Риге сейчас активно ведется строительство нового жилого и офисного комплекса, известного как Lāčplēša Skvērs. Этот проект направлен на создание современного живого и разнообразного квартала с жилыми, офисными и коммерческими помещениями. Согласно информации на сайте Lāčplēša Skvērs проект включает 10 зданий, в том числе 6 жилых и 4 офисных, а также коммерческие помещения на первых этажах. Строительство отражает промышленное наследие и исторический характер района, сохраняя эстетику исторических кирпичных промышленных зданий. (На фото — визуализация проекта). Короче, сохранят трубу.

Первые этажи зданий отведены под коммерческие помещения, предлагающие широкий выбор ресторанов, услуг и торговых точек.

Больше года автомобилисты терпели в пробках из-за бессмысленного, как мы теперь видим, строительства мостов для скоростных поездов и велосипедов Rail Balnica. Но то был стратегически важный объект. А с какой стати мы должны терпеть неудобства ради частного коммерческого проекта???