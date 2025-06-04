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Караул! Лачплеша перекроют почти на месяц - они, видите ли, строят 3 2015

Наша Латвия
Дата публикации: 04.06.2025
mixnews.lv
Караул! Лачплеша перекроют почти на месяц - они, видите ли, строят

С 9 июня по 4 июля будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Лачплеша и в направлении от улицы Сатеклес до улицы Эрнеста Бирзниека-Упиша.

Это связано с тем, что на улице Лачплеша ведутся строительные работы.

Как сообщает департамент внешних коммуникаций Рижского самоуправления, ответственным за выполнение работ поручено обеспечить установку дорожных знаков, подъезд транспортных средств жителей и предприятий, расположенных на указанном участке улицы, к месту их проживания или осуществления деятельности, а также движение экстренного и общественного транспорта.

На улице Лачплеша в Риге сейчас активно ведется строительство нового жилого и офисного комплекса, известного как Lāčplēša Skvērs. Этот проект направлен на создание современного живого и разнообразного квартала с жилыми, офисными и коммерческими помещениями. Согласно информации на сайте Lāčplēša Skvērs проект включает 10 зданий, в том числе 6 жилых и 4 офисных, а также коммерческие помещения на первых этажах. Строительство отражает промышленное наследие и исторический характер района, сохраняя эстетику исторических кирпичных промышленных зданий. (На фото — визуализация проекта). Короче, сохранят трубу.

Первые этажи зданий отведены под коммерческие помещения, предлагающие широкий выбор ресторанов, услуг и торговых точек.

Больше года автомобилисты терпели в пробках из-за бессмысленного, как мы теперь видим, строительства мостов для скоростных поездов и велосипедов Rail Balnica. Но то был стратегически важный объект. А с какой стати мы должны терпеть неудобства ради частного коммерческого проекта???

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#рига #строительство #пробки
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(3)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    4-го июня

    Отличны проект - хоть один нормальный продуктовый магазин будет у жителей центра + ревитализация пустыря. В кои-то веки придумали сделать что-то полезное.

    11
    18
  • A
    Aleks
    4-го июня

    Мало,мало в Риге офисных зданий. Каждому бизнесмену по офисному зданию,каждому водителю по заправке,а каждому жителю по супермаркету!

    88
    4
  • С
    Сарказм
    Aleks
    4-го июня

    Ну безусловно, намного же лучше оставить поросший травой пустырь в центре города с собачьими какашками и бомжами, зачем нам что-то строить да благоустраивать, баловство все это

    3
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