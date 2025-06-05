Всеобщий скрининг младенцев Латвии: государство поручило частной компании экзаменовать наших детей!

Мне как отцу двоих сыновей в их детстве пришлось пережить, как и вам, всякое. В том числе, например, бессонные ночи во время «высокотехнологичной» и весьма платной операции, которая потом, из-за врачебной ошибки, превращалась в месяц пребывания на больничной койке.

Или помещение на обследование в палату, после чего здоровый, фактически, младенец подхватывал внутрибольничную инфекцию. Латвийская медицина – она такая... Права мрачная шутка: у докторов все успехи налицо, а недостатки скрыты под землей.

Система скрининга получит ВСЕ данные о наших малышах

Но теперь-то национальное здравоохранение – в могучих руках министра Хосама Абу Мери («Новое Единство»). Да еще и на помощь пришла Государственная канцелярия, которая представила в Сейме проект ранней системы превентивной поддержки и скрининга детей. Данный институт будет заниматься всеми аспектами развития организма ребенка – и корректировать, если придется.

В масштабном проекте будут задействованы не только медики, дети и их родители, но также педагоги, психологи и т.д. Согласно категории расстройств SSK-10/11, специалисты проведут тотальный мониторинг малышей Латвии по следующим категориям: рост, вес, зрение, слух. Измерят даже голову! Главное – определить нарушения на ранних стадиях – в возрасте от 1 года до 6 лет.

Особое внимание станут уделять таким показаниям:

тревожность ребенка,

развитие моторики,

уровень утомляемости,

коммуникация,

аутизм.

К указанному 6-летнему возрасту малыши (по идее) должны обладать:

навыками речи и языка,

основами чтения, письма и счета,

основами социального поведения.

Последнее обязано быть «адаптивным», а вот «оппозиционно вызывающее» вызовет вопросы и пристальное внимание экспертов.

Здесь, конечно, сразу возникает насущный для Латвии вопрос: будут ли «засчитывать» ребенку в «навыки» устную речь, чтение и письмо на его родном языке или и в младенчестве это должно быть на государственном? И не сочтут ли отстающими в умственном развитии тех русскоговорящих (а англоговорящих? а франкоговорящих?) детей, которые, образно говоря, впитали родную речь с молоком матери – а вот латышскому, увы, не научились?

Все про вашего ребенка – как на ладони

На все эти неудобные вопросы предстоит ответить разработчикам системы – ООО Visma Consulting. Предприятие уважаемое в IT-сфере, занимается компьютерной оптимизацией коммерческих решений.

Точно так же, полагают в Госканцелярии, возможно подойти и к здоровью детей: «моделируя и определяя будущие бизнес-процессы, которые нужно будет поддерживать Системе». Важнейшими элементами называются: функциональность, дизайн экрана, тесты пользователей... Чтобы щелкнул – и вся информация про ребеночка как на ладони!

Как говорят, чужие дети растут быстро. И вот уже сейчас заложен план развития компании: на 2 года краткосрочный, на 7 лет – среднесрочный. Передаточным звеном будет служить Государственное агентство цифрового развития, где станут храниться все данные о детях Латвии. Сюда войдет также информация из Регистра физических лиц, Государственной системы информации образования, системы E-veselība, Регистра новорожденных... Всего задействуют 11 ведомств.

(Похоже, чем больше в ЛР высокопоставленных чиновников, тем меньше собственно младенцев.)

«Протокол физического исследования всех органов»

Такие сведения о вашем ребенке теперь будут находиться в цифровой среде. Это раньше, когда я болел в незапамятные 1970-е годы, к нам домой приходила добрая доктор Гайлите из 4-й детской поликлиники. Нынче квартирный визит врача – эксклюзив. Зато в тренде – дистанционное наблюдение за здоровьем.

К информационной системе, кроме педиатра, подключат врача ЛОР, офтальмолога, невролога, детского психиатра и более редких спецов – аудиологопедов, эрготерапевтов, неонатологов. Уже обучили 200 специалистов, которые освоили волшебный чемоданчик со всякими игрушками-погремушками, при помощи которых будут диагностировать деток. Разумеется, на государственном языке.

Примеры проверок

Я изучил тесты, которыми будут определять состояние ребенка по критериям «полностью соответствует», «частично соответствует», «не соответствует».

Перемещаясь по лестнице, держит в руках какой-то предмет.

Точно бросает и ловит мяч, находясь в движении.

Повторяет ряд координированных упражнений по образцу (напр., руки на пояс, вверх, вниз), прыгает на одной ноге, потом переходит и прыгает на другой ноге, делает кувырок.

Танцует, повторяет простые движения, шаги.

В речевом отношении от деток потребуется «говорить ритмично и плавно без запинок и повторений», «говорить ясно, все звуки выговаривая правильно», «по сюжету на картинке можно рассказать событие», «пересказать эпизоды какого-то рассказа или пережитого события, соблюдая его последовательность», «использовать сложноподчиненные предложения, например: «Когда папа придет домой, мы будем ужинать».

Да, это весьма детальный подход, и вполне возможно, что такой экзамен для дошкольников им не сдать. Тогда может последовать «углубленная оценка, следующая после скрининга». Ведь, как уверены разработчики, «в Латвии есть острая необходимость в современных, стандартизированных и управляемых инструментах углубленной оценки и диагностики».

Только вот статистика указывает, что если в 1991 году, когда диагностика и скрининг были на зачаточном уровне, в Латвии родились 34 589 детей, то в 2024 – 12 571.

Если тенденция прошлого года – сокращение на 13,2% по сравнению с предыдущим – продолжится, то по результатам 2025 года мы впервые упадем ниже 10 000 детей.

Для сравнения: в голодном и нищем послевоенном 1946 году в Латвии появилось на свет 30 544 ребенка. То есть нас ждет падение ВТРОЕ по уровню после Второй мировой. Той самой, по которой у населения Латвии были сопоставимые потери на уровне Германии...

Но нет худа без добра: чем меньше детей, тем проще за ними следить.

Под управлением Детской клинической больницы

В мрачноватом медицинском юморе есть еще такая поговорка: нет здоровых, есть недообследованные. Так что если даже ваше дитя внешне совершенно и прекрасно, то это не означает, что умные тети и дяди не найдут у него «чего-нибудь». Главным координатором всей этой масштабной программы станет Детская клиническая университетская больница (BKUS) на Виенибас гатве. В дальнейшем предполагают создать 8 специальных центров. А потом появятся «мультипрофессиональные команды специалистов», «педагогические медицинские комиссии» и т.д. Главное ведь – начать. А затем система будет развиваться благодаря себе самой во имя собственного роста. Попутно отбраковывая тех, кто не вписался в прокрустово ложе критериев.

Пример из жизни. У моих знакомых дочь из средних классов школы перевели на специальную программу для детей, отстающих в развитии, – что-то там у нее не клеилось по предметам. Вопрос: насколько здорово это, с малолетства ставить на ребенке клеймо? Ведь так часто бывает в жизни, что бывший двоечник в будущем станет и гением, и героем.

Но последние, надо думать, в Латвии не нужны. Система должна выпускать предельно стандартизированных, функциональных членов общества, подотчетных бюрократически определенным показателям. Тех же, кто будет внутренне сопротивляться, поместят в «группы интервенции». А дети с «нарушениями поведения» станут подотчетны специализированным командам STOP. Все по лучшим образцам Запада, знакомым методикам Бэйли и Вайнлэнда.

А какова цена вопроса?

На реализацию данного проекта заложены следующие суммы: в 2026 году – 534 673 евро, в 2027-м – 881 942 евро.

То есть в среднем на ребенка Латвии планируется выделить 11,94 евро в следующем году и 13,13 евро через два года. Чтобы обследовать одно дитя, предполагают потратить примерно полтора часа. Также потребуется создание около 60 новых ставок с зарплатами для обслуживания данной системы. В год это обойдется в 1,35 миллиона евро.