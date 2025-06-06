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«Бардак» не повторится: Госагентство торжественно обещает, что выборы в Латвии сорваны не будут 1 875

Наша Латвия
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
«Бардак» не повторится: Госагентство торжественно обещает, что выборы в Латвии сорваны не будут
ФОТО: LETA

Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР) и другие ответственные учреждения обещают обеспечить информационно-технологическую поддержку муниципальных выборов, сообщило агентству LETA само агентство.

Как сообщал bb.lv, информационные системы, изготовленные для латвийский выборов, зависали два дня из пяти, в течение которых проходило предварительное голосование.

Центризбирком пытался списать глюки на вмешательство неких иностранных недоброжелателей, но быстро выяснилось, что проблемы возникли внутри Латвии. Якобы "из-за беспрецедентно высокого спроса на онлайн-регистрацию избирателей" сработала система защиты, заблокировав реестр.

Однако, по словам сотрудников избирательных комиссий, такой аргумент вызывает недоумение, так как доступ к реестру имеют только заранее известные пользователи, следовательно, не должно было быть "беспрецедентно высокого" спроса.

Председатель Рижской городской избирательной комиссии Марис Звиедрис ранее признался, что опасается субботы, когда ожидается самый большой наплыв избирателей.

А вот реакция председателя избирательной комиссии Елгавского края Иниты Фрейберги. Комментируя технические неполадки, возникшие во время предварительного голосования, Фрейберга использовала слова «тяжело» и «ужас».

«У меня 20 лет опыта — и на выборах бывшего района, и края. Такого бардака ещё не было. Комиссии на участках на пределе, нервничают», — рассказала Фрейберга, добавив, что на одном участке сотрудница даже расплакалась, подумав, что не справляется с работой.

Впрочем, Госагентство цифрового развития не смущается. По утверждению его руководства, избирательные системы были протестированы неоднократно, и их производительность соответствовала требованиям.

Агентство также отмечает, что не может раскрывать технические параметры информационных систем, требования безопасности и другую информацию по соображениям безопасности. Очень удобно.

Как уже сообщал bb.lv, за пять дней досрочного голосования в муниципальных выборах в Латвии предварительно проголосовали 16,11% имеющих право голоса.

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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    7-го июня

    Холопы идут выбирать себе нового хозяина , который уже давно назначен!

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