День выборов еще не наступил, а каждый шестой гражданин ЛР уже отдал свой голос

За пять дней досрочного голосования на муниципальных выборах в Латвии проголосовали около 16% имеющих право голоса граждан, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В целом в досрочном голосовании приняли участие 221 949 человек, что составляет 16,12% от общего числа избирателей.

Наибольшая активность была зафиксирована в Риге — за пять дней проголосовали 19,14% избирателей.

За ней следуют Видземе (16,26%), Латгалия (14,42%) и Курземе (13,52%). Самая низкая активность наблюдалась в Земгале, где проголосовали 13,57% избирателей.

В понедельник и среду досрочное голосование сопровождалось техническими проблемами, которые повлияли на работу необходимых для процесса систем и реестров. Заявлялось даже об атаке на избирательную систему Латвии неких иностранных сил, однако потом выяснилось, что это обычные местные глюки. Официальный день выборов состоится в субботу.

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