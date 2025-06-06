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День выборов еще не наступил, а каждый шестой гражданин ЛР уже отдал свой голос 2 620

Политика
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
День выборов еще не наступил, а каждый шестой гражданин ЛР уже отдал свой голос
ФОТО: LETA

За пять дней досрочного голосования на муниципальных выборах в Латвии проголосовали около 16% имеющих право голоса граждан, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В целом в досрочном голосовании приняли участие 221 949 человек, что составляет 16,12% от общего числа избирателей.

Наибольшая активность была зафиксирована в Риге — за пять дней проголосовали 19,14% избирателей.

За ней следуют Видземе (16,26%), Латгалия (14,42%) и Курземе (13,52%). Самая низкая активность наблюдалась в Земгале, где проголосовали 13,57% избирателей.

В понедельник и среду досрочное голосование сопровождалось техническими проблемами, которые повлияли на работу необходимых для процесса систем и реестров. Заявлялось даже об атаке на избирательную систему Латвии неких иностранных сил, однако потом выяснилось, что это обычные местные глюки. Официальный день выборов состоится в субботу.

Также по теме: Латышские националисты загнали русских жителей Латвии на выборы – мнение

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(2)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    7-го июня

    уже 16 % психически больных и не адекватных.

    наблюдаем

    2
    1
  • З
    Злой
    6-го июня

    Наша семья за этого смелого парня , он правильный жест показал, это стадо заслуживает этого

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    0

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