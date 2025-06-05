«Удар в сердце»: такого бардака с выборами не было 20 лет

Такого бардака, как на этой неделе с перебоями в системах, отвечающих за проведениее выборов, ещё никогда не было, — заявила агентству LETA председатель избирательной комиссии Елгавского края Инита Фрейберга, отметив, что у неё около 20 лет опыта работы в избирательной комиссии.

Комментируя технические неполадки, возникшие во время предварительного голосования, Фрейберга использовала слова «тяжело» и «ужас».

«У меня 20 лет опыта — и на выборах бывшего района, и края. Такого бардака ещё не было. Комиссии на участках на пределе, нервничают», — рассказала Фрейберга, добавив, что на одном участке сотрудница даже расплакалась, подумав, что не справляется с работой.

При этом именно сотрудники участков сталкиваются с недовольством избирателей из-за неработающих систем.

Глава краевой избирательной комиссии сообщила, что в участках края работают около 160 человек, большинство — с опытом. Поэтому обвинения со стороны руководства Центральной избирательной комиссии (ЦИК), что неполадки в системе во время предварительного голосования якобы связаны с тем, что сотрудники не усвоили обучение, были восприняты как «удар в сердце» для всех, кто задействован в работе избирательных участков, подчеркнула Фрейберга.

Она также раскритиковала взаимодействие с Государственным агентством цифрового развития, которое даёт ответ только через три дня.

«Жду с тревогой. Придётся запускать ещё одну программу для подсчёта голосов», — прокомментировала Фрейберга предстоящую работу в субботу, в день выборов.

В понедельник и среду предварительное голосование сопровождалось техническими проблемами, которые повлияли на работу необходимых систем и реестров. Во вторник и четверг о серьёзных сбоях не сообщалось. Проголосовать в рамках предварительного голосования можно будет также в пятницу с 12:00 до 15:00.

А в субботу состоится официальный день выборов.