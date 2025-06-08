Капитан Евгений Древицкий работал на разных типах судов. Сегодня одна история — с борта танкера, вторая случилась на рефрижераторе.

Перико с острова Куба

В 1974 году я был 4–м помощником на танкере "Айнажи". Наше судно работало в тайм–чартере на Кубе. Мы грузились в Гаване в Сантьяго–де–Куба и развозили нефтепродукты по небольшим портам. Обычно по вечерам на их причалах собиралась "вся деревня". Народ и песни пел, и ром пил, и, естественно, шел обмен. В основном меняли ракушки и попугаев. В результате за три месяца у нас на танкере собралось 28 попугаев породы белоголовый амазон. Как же довезти их до дома? Как преодолеть санитарные препоны?

Почти в каждой каюте был попугай. Мой — по имени Перико — обычно сидел на жердочке в каюте над умывальником. Когда же я, расположившись за столом, что–нибудь писал, он устраивался на настольной лампе и разглядывал буквы. А однажды прихожу после вахты и вижу: Перико клювом отвинтил на лампе гаечки и разобрал ее на запчасти.

Повезло, что помощник по политической части — человек семейный, тоже приобрел говоруна.

С Кубы мы пошли курсом на Канары. Перед подходом всех пернатых под руководством первого пома на время стоянки упаковали в какую–то кладовку. Попугаи себя не выдали.

Дальше — танкер направился в Вентспилс. Там — уже серьезнее — предстоял строгий досмотр. Наши моряки стояли в коридорах на перекрытиях. И когда комиссия приступила к работе, ребята переносили попугаев из непроверенных кают в уже проверенные. Все прошло удачно. После этого у нас была смена экипажа. Пришел автобус из Риги. Моряки начали выносить вещи через проходную. Попугаев мы попрятали кто куда. Тем не менее у одного моряка попка заорал и его конфисковали.

Автобус направился в Ригу. Всю дорогу птицы весело стрекотали. До рижского дома мы с Перико добрались нормально.

Вскоре я подарил попугая своей сестре Алле, тогда как раз исполнилось два года ее сыну. В семье Аллы Перико прожил 25 лет. Сестра с теплом вспоминает о попугае. Вот что она пишет:

"Перико старательно повторял услышанные от нас фразы.

Часто я говорила попугаю:

— Перико хороший, лапочка. Давай почешу.

Попугай распушал перышки, я гладила их, а он получал истинное удовольствие. А вскоре и сам, когда кто–нибудь подходил к клетке, восклицал:

— Перико хороший, лапочка… — и просовывал голову между прутьев клетки. Чешите, мол!

Наша мама научила его танцевать. Она выпускала попугая на пол и говорила:

— Перико — вальс!

При этом напевала мелодию вальса. Попугай принимался кружиться, потом останавливался, поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, словно спрашивая:

— А–а–а?

Когда наш сын Андрей подходил к клетке, Перико его приветствовал: — Андрюша!

Летом мы выставляли клетку на лоджию. Андрей с друзьями играл во дворе. Зная, что попугай неподалеку, они насвистывали различные мелодии — и Перико точно их повторял.

Как–то в дверь позвонили. Я открыла. Оказалось, что это соседка по дому пришла с жалобой:

— Я живу на третьем этаже, прямо под вашей квартирой. И прошу — призовите к порядку своего сына!

— А в чем дело? — не поняла я.

— Я вышла на лоджию, а над головой моей, с четвертого этажа, ваш сынок свистит! Я попросила мальчика перестать делать это! А через какое–то время слышу ответ на мое замечание: "Ты что, дурак?"

Рефрижератор "Белгород".

Я поняла, кто разговаривал с соседкой, и сказала:

— Извините нас, пожалуйста, но свистел и говорил не сын, а попугай".

На судне такого никто не ожидал!

На рефрижераторе "Белгород" я работал старпомом с его приемки в Гдыне в 1986 году. Суда этой серии — самые мощные и скоростные из банановозов всех времен, красавцы длиной около 140 метров, водоизмещением 11,5 тысячи тонн. Главный двигатель — 16,5 тысячи л. с., скорость с грузом — полным ходом до 22 узлов. Двигатель расходовал 55 тонн топлива в сутки. И вот суда этой серии пришли в Латвийское пароходство.

Тогда на банановом рынке главной была американская компания United Fruit Company. Она заинтересовалась нашими судами. Таких мощных у компании не было. И мы еще стояли на приемке, когда из Штатов прилетел ее представитель. Он осмотрел судно, побеседовал с нами и сообщил: "Мы рассматриваем возможность взять ваши суда в тайм–чартер, чтобы они работали на наших линиях".

И как только были готовы четыре судна этой серии, они пошли в американский тайм–чартер.

Нас поставили на тяжелую линию. График был жесткий. Погрузка — в колумбийском порту Турбо и в панамском Алмиранте. А выгрузка в Швеции в Гетеборге. И два перехода через Атлантику. Каждое судно должно было обернуться за 28 дней. Пожалуй, только такие мощные суда могли выдержать этот напряженный график.

Для погрузки в Турбо мы заходили в южную бухту Ураба, становились на якорь, поближе к устью речушки, из него выходили буксиры с баржами с грузом бананов и направлялись к нам. Мы грузили фрукты своими мощными кранами с борта на борт.

После окончании погрузки — водолазный осмотр, выполняемый специальным подразделением полиции по борьбе с наркотиками, которое работает совместно с таможней.

Водолазы осматривают днище, производя видеозапись. Поскольку рейд открытый, там может произойти что угодно. Места эти под контролем колумбийской мафии, наркокартелей.

Осмотр заканчивается, когда уже лоцман на борту. Водолазы приносят капитану на мостик видеокассету и акт, подтверждающие, что все днище осмотрено, ничего подозрительного нет.

Снимаемся с якоря, идем на выход с лоцманом, на выходе из бухты сдаем лоцмана, полный ход! — и курс на Гетеборг.

Таким образом на этом судне мы отработали почти год.

И вот однажды приходим в Гетеборг, а на причале нас встречают помимо обычных властей полиция и телевидение. Идут съемки того, как мы швартуемся. Только встали — на борт поднимается таможня, приступает к тщательному досмотру судна и обходу по каютам. Прежде в Гетеборге такого не бывало.

Обычно первое, что я делал: лишь пришвартовались — шел на причал проверять осадку. А тут ко мне журналисты лезут с микрофонами:

— Что было в Колумбии? С кем вы там общались? Откуда у вас контрабанда?

Я ничего не могу понять! О какой контрабанде речь?

Тут подходит машина с водолазами, они ныряют с причала, обследуют судно.

Все это идет в прямом ТВ–эфире. Наши моряки сидят в кают–компании перед телевизором и следят за событиями.

Но вот водолазы поднимают на поверхность контейнер размером с большой чемодан. Оказывается, он был приварен к днищу судна. Как выяснилось, в нем — около сотни килограммов кокаина!

Полиция все это увезла.

Капитана, меня, еще некоторых моряков допрашивали.

После этого события United Fruit Company заявила, что разрывает контракт с Латвийским пароходством. Хотя вины экипажа в наличии контрабанды не было. Ответственность — на властях порта Турбо и на колумбийской таможне.

А наш экипаж совсем не горевал, что судно с этой напряженной линии сняли.

Дальше мы пошли на Эквадор, там загрузились бананами — и доставили их в Китай. И в дальнейшем пошли рейсы интересные и спокойные: Новая Зеландия, Австралия и другие экзотические страны.

Владимир НОВИКОВ.