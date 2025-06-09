Электросамокаты обложили данью: через три недели в Латвии появится новый повод для штрафа

Менее чем через месяц в Латвии заметно подорожает удовольствие ездить на электроскутере. Новые требования обойдутся владельцам этого средства передвижения примерно в 50 евро в год. Нарушителей будут штрафовать и эвакуировать.

Об обязательной OCTA

С 1 июля нынешнего года владельцы электросамокатов ОБЯЗАНЫ оформлять обязательное страхование гражданской ответственности. Это предусмотрено поправками к Закону об обязательном страховании владельцев наземных транспортных средств, принятыми 14 ноября 2024 года.

По данным Министерства финансов, разработавшего эти поправки, электросамокаты достаточно часто становились причиной аварий с серьезными последствиями. Поэтому пришлось вводить OCTA и для них тоже.

Стоимость полиса для электросамокатов составит от 15 до 40 евро, сообщило Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (ЛБСТС). Купить OCTA для электросамоката можно будет у всех страховщиков как онлайн, так и очно.

Пока у ЛБСТС нет данных о нанесенном электросамокатами ущербе.

"Это новый сегмент страхования. Ранее OCTA для электросамокатов не требовалась, поэтому происшествия с их участием не считались страховыми случаями и не отражались в общей системе. У Латвийской ассоциации страховщиков также нет статистики ни по ущербу, причиненному самокатами, ни по случаям, в которых их водители пострадали", — пояснила журналистам представитель ЛБСТС Агнесе Межинска.

Об обязательной регистрации

С прошлого года также обязательно регистрировать электросамокаты в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД). И это отнюдь не бесплатно.

Сколько это сейчас стоит

Если электронно (при регистрации электросамоката в e–CSDD), это обойдется:

— за выдачу регистрационной наклейки на электросамокат — 3,00 (с учетом НДС);

— за регистрацию электросамоката (в том числе при регистрации смены владельца электросамоката) — 2,50 евро (включая НДС);

— за стоимость почтовых расходов при отправке "наклейки" почтой — 1,98 евро (с учетом НДС).

Итого: 7 евро 48 центов.

При личной регистрации электросамоката в одном из центров обслуживания клиентов придется заплатить:

— за выдачу регистрационной наклейки электросамоката — 3,00 (с НДС);

— определение и регистрация технических данных электросамоката в центре обслуживания клиентов (в том числе регистрация нового пользователя) — 10,37.

Итого: 13 евро 37 центов

То есть: OCTA + регистрация электросамоката могут обойтись порядка 50 евро.

О штрафах

В прошлом году также были определены штрафы для владельцев электросамокатов — правительство поддержало подготовленный Министерством сообщения законопроект. Ответственность нарушителей была оценена в 6–14 штрафных единиц. Одна единица — это пять евро, а значит тех, кто будет игнорировать требование закона, полицейские будут наказывать штрафом от 30 до 70 евро.

Также штраф полагается за отсутствие шлема и перевозку пассажира (от 30 до 70 евро), за пользование телефоном, планшетом и другим смарт–устройством во время езды (от 25 до 100 евро), а также за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Если концентрация алкоголя в крови превышает 0,5 промилле, но не превышает 1,0 промилле, полагается штраф от 70 евро.

За несоблюдения безопасной дистанции/интервала полиция может наложить штраф от 10 до 70 евро, а за проезд на запрещающий красный и движение в запрещенном направлении (например, по встречной полосе) — от 15 до 70 евро.

И о принудительной эвакуации

Если самокат или велосипед будет мешать пешеходам или транспорту, его смогут принудительно эвакуировать. Такое возможно и в случае, если транспорт стоит без движения более восьми часов, а владелец не установлен. Если он не мешает, но не используется более 45 дней, его также могут убрать, указывает Министерство сообщений.

Министерство рекомендует добровольно регистрировать и велосипеды. Это поможет быстрее найти их в случае утери или угона, а также избежать эвакуации как "заброшенных".

Микромобильность — штука удобная, но требует ответственности, подчеркнули в этой связи в министерстве.