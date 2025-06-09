Электросамокаты обложили данью: через три недели в Латвии появится новый повод для штрафа

Менее чем через месяц в Латвии заметно подорожает удовольствие ездить на электроскутере. Новые требования обойдутся владельцам этого средства передвижения примерно в 50 евро в год. Нарушителей будут штрафовать и эвакуировать.
Об обязательной OCTA
С 1 июля нынешнего года владельцы электросамокатов ОБЯЗАНЫ оформлять обязательное страхование гражданской ответственности. Это предусмотрено поправками к Закону об обязательном страховании владельцев наземных транспортных средств, принятыми 14 ноября 2024 года.
По данным Министерства финансов, разработавшего эти поправки, электросамокаты достаточно часто становились причиной аварий с серьезными последствиями. Поэтому пришлось вводить OCTA и для них тоже.
Стоимость полиса для электросамокатов составит от 15 до 40 евро, сообщило Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (ЛБСТС). Купить OCTA для электросамоката можно будет у всех страховщиков как онлайн, так и очно.
Пока у ЛБСТС нет данных о нанесенном электросамокатами ущербе.
"Это новый сегмент страхования. Ранее OCTA для электросамокатов не требовалась, поэтому происшествия с их участием не считались страховыми случаями и не отражались в общей системе. У Латвийской ассоциации страховщиков также нет статистики ни по ущербу, причиненному самокатами, ни по случаям, в которых их водители пострадали", — пояснила журналистам представитель ЛБСТС Агнесе Межинска.
Об обязательной регистрации
С прошлого года также обязательно регистрировать электросамокаты в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД). И это отнюдь не бесплатно.
Сколько это сейчас стоит
Если электронно (при регистрации электросамоката в e–CSDD), это обойдется:
— за выдачу регистрационной наклейки на электросамокат — 3,00 (с учетом НДС);
— за регистрацию электросамоката (в том числе при регистрации смены владельца электросамоката) — 2,50 евро (включая НДС);
— за стоимость почтовых расходов при отправке "наклейки" почтой — 1,98 евро (с учетом НДС).
Итого: 7 евро 48 центов.
При личной регистрации электросамоката в одном из центров обслуживания клиентов придется заплатить:
— за выдачу регистрационной наклейки электросамоката — 3,00 (с НДС);
— определение и регистрация технических данных электросамоката в центре обслуживания клиентов (в том числе регистрация нового пользователя) — 10,37.
Итого: 13 евро 37 центов
То есть: OCTA + регистрация электросамоката могут обойтись порядка 50 евро.
О штрафах
В прошлом году также были определены штрафы для владельцев электросамокатов — правительство поддержало подготовленный Министерством сообщения законопроект. Ответственность нарушителей была оценена в 6–14 штрафных единиц. Одна единица — это пять евро, а значит тех, кто будет игнорировать требование закона, полицейские будут наказывать штрафом от 30 до 70 евро.
Также штраф полагается за отсутствие шлема и перевозку пассажира (от 30 до 70 евро), за пользование телефоном, планшетом и другим смарт–устройством во время езды (от 25 до 100 евро), а также за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Если концентрация алкоголя в крови превышает 0,5 промилле, но не превышает 1,0 промилле, полагается штраф от 70 евро.
За несоблюдения безопасной дистанции/интервала полиция может наложить штраф от 10 до 70 евро, а за проезд на запрещающий красный и движение в запрещенном направлении (например, по встречной полосе) — от 15 до 70 евро.
И о принудительной эвакуации
Если самокат или велосипед будет мешать пешеходам или транспорту, его смогут принудительно эвакуировать. Такое возможно и в случае, если транспорт стоит без движения более восьми часов, а владелец не установлен. Если он не мешает, но не используется более 45 дней, его также могут убрать, указывает Министерство сообщений.
Министерство рекомендует добровольно регистрировать и велосипеды. Это поможет быстрее найти их в случае утери или угона, а также избежать эвакуации как "заброшенных".
Микромобильность — штука удобная, но требует ответственности, подчеркнули в этой связи в министерстве.
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