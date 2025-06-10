Baltijas balss logotype

Присадки — сладки: Латвия готовит стратегический резерв добавок к дизелю. Зачем? 4 1800

Наша Латвия
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
С присадкой, говорят, нужно быть осторожным.

С присадкой, говорят, нужно быть осторожным.

ФОТО: пресс-фото

Дизтопливо в Латвии льется широкой рекой: по данным Службы госдоходов за 2024 год, в стране реализовали 930,5 тысячи тонн. Так как немалый объем прошел и мимо счетчика фискального ведомства, можно смело говорить о миллионе тонн. Но дизель это не простой…

Согласно нормативам ЕС, дизельное топливо для грузовиков класса Euro 5 и Euro 6, обязано сопровождаться присадкой с техническим обозначением AUS (далее следуют цифры по содержанию активного вещества карбамида — 20, 32, 40). Для выпуска данного вещества необходимо специальное разрешение Государственной службы среды.

И вот — в нашей республике на него квалифицировалось только одно предприятие. "Таким образом наибольший объем присадки… обеспечивается от производителей/складов извне Латвии". Таковыми являются как сети автозаправок, так и продавцы автохимии.

Делаем запасы!

Всего в республике 100% грузового транспорта оперативных служб использует данные составы, легкового — 65%. Для всей Латвии необходимо порядка 3,6 тонны присадок в месяц, и потому Министерство экономики напоминает: "Государственные материальные резервы создаются для достижения определенных целей, в том числе обеспечения мероприятий по преодолению катастроф, кризисных ситуаций".

Потому в стране будет создан резерв присадок — чтобы и в случае любого ЧП мы выполняли экологические нормы Евросоюза… Вот заботы–то у людей — как говорят, любой ваш каприз за наши деньги!

Правда, непонятно, как оно действует…

Между тем вещество достаточно активное и капризное: оптимальной температурой хранения является плюс 5...25 градусов, срок годности не более 3 лет. Замерзает при –11, разлагается при температуре более +25 по Цельсию.

Как ни странно, в информационном сообщении Министерства экономики констатировано: "На данный момент нет достаточно убедительных данных о том, как вещество воздействует на потребление дизельного топлива…"

Читайте нас также:
#топливо
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
0
3
1
1
3
9

Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    10-го июня

    Присадками они называют, наличие жирных кислот, в народе биотопливо, которое увеличивает потребление топлива на 5-10%, выводит из строя, при долгом использовании, сажевые фильтры и систему рециркуляции выхлопных газов, за счет высокой зольности, увеличивает объем сажи на выхлопе ( на станциях ТО увеличено количество сажи) и по сему, запрещена практически всеми заводами производителям автомобилей, о чем есть знак на крышке бака. Принудительное использование запрещено регулами ЕС, и поэтому такая ситуация, в странах ЕС, только в Литве и Латвии. Удорожает цену на дизтопливо на 3-5 центов за литр.

    25
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Дед
    10-го июня

    Извините, не совсем так.

    2
    9
  • Д
    Дед
    Дед
    10-го июня

    Алексею Зиновьеву. И как же не так?

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го июня

    "...в случае ЧП выполнить экологические нормы..." Кому вы лапшу на уши вешаете? При подрыве "NordStremm" сколько газа вышло в Балтийское море, а потом в атмосферу?! И всем было совершенно пофиг. Просто топливо с рапсовой добавкой -- это полное гавно, которое при длительном хранении просто разлагается и перестает воспламеняться в ДВС Попробуйте оставить современный бензин в триммере на зиму. Весной нипочём не заведёте пока бензин не поменяете. Поэтому и присадки нужны.

    21
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
Участками в приграничной зоне, вероятно, заинтересовались спекулянты
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
В следующем году Латвия может направить на оборону уже 4,35% ВВП
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю
Донорство после смерти: только 2% жителей Латвии выразили свою волю 296
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег
Попробуй доживи! Базовую пенсию - только с 85 лет. Нету денег 7 787
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца
Минобраз хочет продлить рабочий стаж до пенсии, но с другого конца 1423
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции
Учёные бьют тревогу: русскоязычные Латвии — на грани изоляции 16 2574

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 0
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 30
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 34
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 51
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 49
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 34
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 0
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 30
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео