Дизтопливо в Латвии льется широкой рекой: по данным Службы госдоходов за 2024 год, в стране реализовали 930,5 тысячи тонн. Так как немалый объем прошел и мимо счетчика фискального ведомства, можно смело говорить о миллионе тонн. Но дизель это не простой…

Согласно нормативам ЕС, дизельное топливо для грузовиков класса Euro 5 и Euro 6, обязано сопровождаться присадкой с техническим обозначением AUS (далее следуют цифры по содержанию активного вещества карбамида — 20, 32, 40). Для выпуска данного вещества необходимо специальное разрешение Государственной службы среды.

И вот — в нашей республике на него квалифицировалось только одно предприятие. "Таким образом наибольший объем присадки… обеспечивается от производителей/складов извне Латвии". Таковыми являются как сети автозаправок, так и продавцы автохимии.

Делаем запасы!

Всего в республике 100% грузового транспорта оперативных служб использует данные составы, легкового — 65%. Для всей Латвии необходимо порядка 3,6 тонны присадок в месяц, и потому Министерство экономики напоминает: "Государственные материальные резервы создаются для достижения определенных целей, в том числе обеспечения мероприятий по преодолению катастроф, кризисных ситуаций".

Потому в стране будет создан резерв присадок — чтобы и в случае любого ЧП мы выполняли экологические нормы Евросоюза… Вот заботы–то у людей — как говорят, любой ваш каприз за наши деньги!

Правда, непонятно, как оно действует…

Между тем вещество достаточно активное и капризное: оптимальной температурой хранения является плюс 5...25 градусов, срок годности не более 3 лет. Замерзает при –11, разлагается при температуре более +25 по Цельсию.

Как ни странно, в информационном сообщении Министерства экономики констатировано: "На данный момент нет достаточно убедительных данных о том, как вещество воздействует на потребление дизельного топлива…"