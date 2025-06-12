Армия опять вернулась в школу: детей Латвии приучат не только к труду, но и к обороне

Когда в незапамятном социализме я оканчивал среднюю школу, то начальная военная подготовка – НВП – была неотъемлемой частью учебного процесса.

Мальчики и девочки маршировали по разлинованному белой краской асфальту, разбирали автомат Калашникова, а самые меткие даже ездили на соревнования по стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Мне довелось принять участие в таких состязаниях, большой тир был на улице Краста…

Все новое – хорошо забытое старое, и теперь армия опять вернулась в школу.

И даже пацифисты встанут в строй

Обучение государственной обороне (ОГО) снова введено в Латвии в качестве обязательного предмета. Старшеклассники вновь взяли в руки винтовки – правда, еще не штурмовые, натовского калибра, а пневматические.

Стреляют в тирах, с 10 метров. Не в каждой школе, впрочем, могут оборудовать такое учебное пространство. Инструкторы ОГО ездят по основным школам, стараясь подыскать места для стрельбищ – хотя существующий порядок предусматривает освоение предмета только в 10-11-х классах. Для учащихся профессиональных заведений – 2-3-й курсы.

На днях депутаты Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции направились в Центр Яунсардзе – это добровольная военно-патриотическая организация, молодежный резерв Национальных вооруженных сил.

Учащийся будет проводить восемь уроков один день в месяц два последовательных учебных года, а предусмотрены для освоения курса 112 уроков. Курс будет состоять из трех модулей: «Гражданская активность в контексте государственной безопасности», «Устойчивость в кризисных ситуациях и управление» и «Навыки обороны государства».

Образовательные учреждения могут реализовывать ОГО в двух вариантах: вне нагрузки обучаемых лиц или на 20% сократив уроки на других курсах. Результат обучения ОГО оценят описательно, определив уровень освоения – «освоил», «частично освоил» и «не освоил».

Для обучаемых молодых людей, которые по религиозным или философским убеждениям, или иным объективным обстоятельствам не смогут освоить какую-либо часть предмета обучения государственной обороне, инструктор яунсаргов будет адаптировать содержание и процесс обучения индивидуально – с обеспечением альтернативного освоения предмета.

Предполагается, что ежегодно ОГО как часть всеобъемлющей системы обороны Латвии будет осваивать около 20 000 молодых людей.

Обязательный предмет

Все это началось задолго до широкомасштабной войны в центре Европы: еще с 2018 года часть школ проводила этот учебный предмет по программе среднего образования как специализированный курс на курсах здоровья, безопасности и физической активности. Министерство обороны отмечает, что Латвия – первая страна в Европе, которая ввела ОГО как обязательный предмет в общем среднем образовании.

Как выяснили депутаты под руководством председателя комиссии, экс-министра обороны Раймондса Бергманиса (Союз «зеленых» и крестьян), фактически, военизации школ приходится приноравливаться к имеющейся скромной инфраструктуре.

К примеру, приходится задействовать имеющиеся спортивные школы – была, например, специализированная волейбольная, а будет теперь военная. Только вот крыша протекает, нужен срочный ремонт. Присоединяется Латвийская федерация по стрельбе… Есть еще выход – приобрести электронные симуляторы, которые стоят, впрочем, около 50 000 евро!

Здесь, впрочем, я поспорил бы о приоритетах ОГО. Хотя бы в смысле военной доктрины – ведь по сообщениям с фронтов в Украине, стрелкового огневого соприкосновения между воюющими сторонами фактически нет. Над полем боя господствуют стаи дронов, все простреливается артиллерией и минометами, выжженное пространство до кучи нашпиговано минами…

Так что идея о героическом взводе, который идет в атаку, это – про кино. Но, судя по всему, главное ведь чем-то занять подростков, дисциплинировать, придать, так сказать, идеологическую направленность. Так что в этом смысле и сгодится старое доброе ружьишко – хотя по факту, никакого проку от него нет.

Всех в летние лагеря – но после политзанятий

В июне мы все чаще встречаем на улицах подростков, облаченных в камуфляж, с рюкзаками за плечами. Известный военный эксперт, полковник в отставке Игорь Раев, являющийся ныне депутатом Сейма и парламентским секретарем МВД, на встрече с инструкторами Яунсардзе сделал акцент на летних лагерях по обучению ОГО – там, на природе, тинейджеры смогут научиться расставлять палатки, разводить костры, да и со стрельбой не будет никаких ограничений.

Хотя значительную часть будут представлять, фактически, политзанятия. Возьмем, например, модуль «Гражданская активность в контексте государственной безопасности».

Цель освоения модуля состоит в том, чтобы, ознакомившись, проанализировав и обсудив различные формы гражданской активности с точки зрения угрозы государству, сформировать и закрепить понимание основных принципов развития и обороны государства и важности индивидуальной гражданской ответственности, «создав у обучающихся волю защитить Латвию». Развивать и укреплять личность, основанную на гражданских ценностях и сознании, принадлежащую нашему государству!

В ходе освоения этого модуля предполагается ознакомить школьников, например, с ситуациями, вызывающими коррупцию, захват власти и манипуляции с обществом, и проанализировать их с точки зрения безопасности Латвии.

В процессе обучения будет проанализировано и обосновано влияние патриотизма и гражданского участия, обучаемые познакомятся с различными историческими свидетельствами и ходом конкретных боев, смоделируют альтернативные варианты действий. Также они будут моделировать свои возможные действия в подобных ситуациях.

Конечно, некоторые проблемки тут могут возникнуть в бывших школах нацменьшинств – представим себе, как инструктор рассказывает учащимся про героизм легионеров дивизий Waffen SS, про подвиги национальных партизан или дискутирует о войне в Украине. Детки-то сейчас продвинутые – и стримы в YouTube всякие смотрят, и новости в Telegram, в том числе и каналы тех СМИ, что официально запрещены в Латвии…

Хотя, как заявил на встрече инструктор, есть русскоязычные, более патриотичные, чем латыши из Курземе!

Стать военным профессионалом с учебной скамьи

Впрочем, скептицизм скорей присущ Риге. Не будем скрывать – в провинции армейская служба действительно является своеобразным социальным лифтом, потому как у сельской молодежи с работой, прямо говоря, не очень.

В учреждениях среднего профессионального образования у молодого человека будет возможность продолжить осваивать и развивать навыки помощника инструктора-новобранца в движении Яунсардзе, и во время 4-го курса будет предложена практика в подразделениях Национальных вооруженных сил, но при условии, что выбранная молодым человеком специальность может быть предложена в конкретном подразделении НВС.

Например, Кулдигский техникум предлагает молодым людям освоить профессию механика, и в 45-м батальоне боевого обеспечения Земессардзе, в Кулдиге, служат квалифицированные механики, в связи с чем в батальоне можно пройти практику. А потом сразу заключить контракт, минуя стадию обязательной службы обороны государства.

Заработная плата рядового контрактника в Латвии составляет, согласно сайту Algas.lv, весьма широкий диапазон. 10% получает менее 1186 евро в месяц, 80% – до 2960 евро, и еще 10% выше данной цифры. Разброс объясняется тем, что к основной ставке может присоединяться доплата за дополнительные обязанности (до 50%) и премия (до 120%).

Возвращаясь к школьной программе – обращает внимание, что учебные заведения изъяли необходимые для ОГО учебные часы из высокотехнологичного предмета, роботики. Хотя именно таковой дисциплине, то есть строительству и управлению беспилотными устройствами во всех средах – на суше, в воздухе и воде, – необходимо в первой трети XXI века стать магистральной, как раз в смысле обороны. Чтобы не быть пушечным мясом…