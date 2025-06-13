Воздушная атака на госбюджет: правительство ЛР выдаст airBaltic еще 150 млн евро?

Весной в публичном пространстве промелькнула цифра, названная Эвикой Силиней — 150 млн евро. По мнению главы правительства, таковым может быть очередное бюджетное вливание в airBaltic.

Между тем перспективы IPO — первичного предложения акций национального перевозчика, по–прежнему туманны, говорится уже о 2026 годе. Или даже позже.. В среду ситуацию вокруг авиакомпании изучали на Комиссии Сейма по запросам.

"Слухи ходят каждый год"

Депутат Айва Виксна ("Объединенный список") обосновала свои опасения повторных госинвестиций в airBaltic также тем, что Э. Силиня взяла на себя личную ответственность за судьбу корпорации, обязавшись вести переговоры с Литвой и Эстонией. "Мы, общество, не усматриваем…" — обозначила позицию оппозиционная госпожа Виксна. Она напомнила, что и Государственный контроль признал ситуацию в airBaltic непрозрачной.

"Есть ли у нас план B", госпожа Виксна не знает. По ее словам, министр финансов Арвилс Ашераденс, гостив у депутатов, отрезал — приоритетом бюджета спасение авиакомпании не является.

— Как мы управляем деньгами налогоплательщиков? — задалась темой корпоративных финансов депутат.

Парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевичс начал: "Конечно, вопрос чрезвычайно важный. Никакие решения по дополнительным вложениям государства не приняты".

По словам Г. Дубкевичса, все инвестиции подобного рода должны согласовываться с Европейской комиссией, а также утверждаться Сеймом, ибо они увеличивают бюджетный дефицит. "Слухи ходят каждый год", — отметил чиновник. Хотя "предприятию всегда нужно финансирование, чтобы обеспечить выполнение бизнес–планов". Есть еще и операционные планы, маркетинговая стратегия — которые все время оптимизируются…

Но не летят туда сегодня самолеты

Вообще, согласимся — уникальная конструкция у нашего госкапитализма. Придумается с головы некая маршрутная сетка, вроде полетов в Португалию, которые ну просто жизненно необходимы латвийцам. Ну а вот в близлежащую Варшаву, крупнейшую столицу государства ЕС и НАТО, у нас прямого рейса — нет! Сначала надо лететь в Копенгаген.

Вот в такую, прямо скажем, странную компанию Минсообщения старается затянуть иностранных инвесторов. Парламентский секретарь излучает успех: "Предприятие растет, предприятие развивается… В то время, когда рынки будут соответствующие и когда показатели предприятия будут соответствующие — тогда двинутся на первоначальное публичное предложение" (IPO). Более ранней же продаже акций airBaltic мешали неважные макроэкономические показатели на глобальных рынках.

— Вся та информация, которая нужна потенциальным акционерам, инвесторам — она открытая, — высказался Г. Дубкевичс о транспарентности airBaltic. Вот только ее непросто обнаружить тем, кто, собственно, содержит корпорацию последние пять лет на свои налоги.

Минсообщения ставит себе в заслуги смену руководства airBaltic, его эффективизацию, и целевую установку для предприятия — быть прибыльным! Надо же, какое открытие совершено в Латвии в результате многолетних экспериментов, оно точно заслуживает Нобелевской премии по экономике…

Долги — 50 миллионов с хвостиком

В качестве абсолютных показателей кумулятивного влияния предприятия на экономику страны парламентский секретарь привел такие данные — 917 миллионов евро, или 3,4% от ВВП. Только вот относятся они к старому доброму 2019 году — когда у нас еще и ковид не валялся, и российско–белорусские туристы косяками фланировали по узким улочкам Риги.

Так или иначе, и по сейчас в airBaltic трудится около 3000 человек. "У области управления мы, министерство, сделали многое — надо посмотреть на финансовые результаты".

Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте") решительно опровергла прозрачность airBaltic — потому ее интересует долг компании; кто за ним конкретно надзирает; какой чиновник способен ответить на вопросы "среди ночи"? Что же касается Эстонии, то тамошний премьер Кристен Михал уже заявил, что по авиакомпании никакой конкретики нет.

— В балансе появляются самолеты, государство инвестировало в облигации, — начал объяснять финансовую структуру airBaltic господин Дубкевичс. Так или иначе, пока в долговой графе у нас около 50 миллионов на облигации плюс проценты (все вливания во время ковидобесия — списаны волевым решением Кабинета министров о понижении капитала), а "надзирающих институтов довольно много". Операционной же деятельностью airBaltic руководят совет и правление, а не политики!

Секретные переговоры

Что же касается переговоров с Таллином и Вильнюсом, то, "они происходят". Ну а далее господин Дубкевичс сослался на конфиденциальный характер информации… — Опыт показывает, что когда много ответственных — никто ни за что не отвечает, — прокомментировала Л. Лиепиня.

Со своей стороны, А. Виксна поинтересовалась, в каком статусе ныне находится договор по поставке 50 самолетов, а также соглашение с лоукостером из Уругвая, которому мы намеревались предоставлять свои борта? И что государство в лице держателя акций — Минсообщения — будет делать, если airBaltic объявит о неплатежеспособности?

— Предприятие продолжает свою работу, — поспешил успокоить собравшихся Г. Дубкевичс. — План B, C, D реализуется каждодневно, в зависимости от того, как предприятие приноравливается к меняющимся условиям рынка.

Примером привлекательности airBaltic Министерство сообщения считает февральскую сделку по приобретению германской Lufthansa конвертируемых акций — на сумму 14 миллионов евро. Что составляет 2,5% от ранее выплаченных из государственной казны 545 млн евро…

Как идет наш "мокрый лизинг"

Таким термином обозначается практика сдачи в аренду самолетов с латвийскими летчиками и стюардессами иностранным авиакомпаниям. Наш airBaltic осуществляет данные операции на платежеспособных рынках Западной Европы, в свою очередь, для себя берет старенькие лайнеры, допустим, румынской Carpatair.

Это как люди, которые, имея квартиру в центре города, предоставляют ее посуточно, тем и живут себе — в хрущевке на районе.

— Предприятие изыскивает, где сейчас выше цена, чтобы использовать летательный аппарат для увеличения рентабельности, — пояснил бизнес–философию господин Дубкевичс. Так что когда мы грузимся в "убитый" борт выпуска 1990–х годов, можно утешить себя тем, что в то же время где–то, например, над Скандинавией или Альпами парит A220–300 в ливрее airBaltic, не залетая даже в страну своей регистрации.

По поводу поставок новых самолетов. airBaltic обязан платить по счетам, поскольку, если канадские поставщики не получат очередного транша, то передадут их тому же Finnair. Дефицит!

Парламентский секретарь Министерства финансов Янис Упениекс финализировал: ситуация с деньгами "давящая", потому необходимо изыскивать источники доходов.

— Мы в настоящее время не знаем, потребуются ли дополнительные вливания, — сказал директор Фискального департамента Нилс Саксс. — Но если так случится, было бы жизненно важно, чтобы это была финансовая сделка, а не деньги налогоплательщиков. Мы можем занять денег, люфт это позволяет.

Что ж — позиция здравая, и мы ее на будущее запомним.