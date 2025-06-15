Скандал в латвийской глубинке: между двумя дамами пробежала корова - комментарий Госслужбы среды ЛР

«Я проживаю в сельской местности, между моим жилым домом есть заброшенный земельный участок с пустым домом-развалюхой, который неизвестно кому принадлежит.

Соседка с другой стороны устроила там пастбище для своей коровы, та там стоит с утра до вечера. Я просила, чтобы она не ставила там свою корову, потому что корова мычит, да и вонь от нее, и мухи, и загрязнение окружающей среды вблизи моего жилья.

Но соседка говорит, что это не мое дело и что на бесхозном участке ее корова может находиться сколько хочет. Вопрос: существуют ли по закону какие-то ограничения для выпаса коров – например, на каком расстоянии от жилых домов их можно пасти?»

Айя Ялинска, руководитель Государственной службы среды ЛР:

– Одна корова приравнивается к 0,7 животной единицы. Разрешение на загрязняющую деятельность категории «C» необходимо получать, начиная с 5 животных единиц в особо чувствительных территориях, и с 10 животных единиц – на остальных территориях.

В данном случае, судя по описанию ситуации, речь идет об одном животном – то есть деятельность не подлежит регистрации в реестре Государственной службы охраны окружающей среды.

Очевидно, читательнице для решения ее вопроса следует обратиться по поводу бесхозного участка и правомерности пасти корову вблизи жилья в местное самоуправление, а по поводу того, правильно ли животное содержится, – в Государственную продовольственно-ветеринарную службу.