Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог 2 1060

Наша Латвия
Дата публикации: 18.06.2025
tv24
Изображение к статье: «Стоит появиться крупному проекту — и мы тут же спотыкаемся, это так по-латышски!» - политолог
ФОТО: Thought Co

Проблемы с подсчётом результатов муниципальных выборов не стали неожиданностью — это просто отражение привычной ситуации в Латвии. В этом мнении сошлись композитор Зигмар Лиепиньш, психотерапевт Нилс Сакс Константинов, предприниматель Нормундс Бергс и социолог Арнис Кактиньш.

В передаче TV24 “Kārtības rullis” Константинов подчеркнул, что этот случай (срыв подсчета голосов на выборах) — лишь иллюстрация того, как в Латвии обстоят дела во многих сферах. По его словам, в стране ощущается неспособность эффективно управлять и принимать решения. Он добавил, что политике остро не хватает интеллигентных людей.

Эксперт в области IT Нормундс Бергс напомнил, что программирование системы для муниципальных выборов начали всего за год до голосования. По его мнению, это было слишком поздно.

«Времени, чтобы разработать нормальную систему, просто не было. Все решения у нас принимаются так: три года идут на контракты, согласования и делёж денег, а на само программирование остаётся всего год», — заявил Бергс.

Он сравнил темпы работы латвийского госаппарата с временами Средневековья: «Если смотреть с позиции системы госуправления, мы живём как пятьсот лет назад». По его мнению, следовало бы честно признать, что подсчитывать голоса придётся вручную.

Арнис Кактиньш: «Стоит появиться какому-то крупному проекту — и мы снова спотыкаемся. Всё это очень по-латышски! Интересно, были ли за последние годы у нас успешные большие проекты, или все проваливались?»

Композитор Зигмар Лиепиньш вспомнил, как годами обсуждается вопрос о строительстве концертного зала, и выразил сомнение, сможет ли коалиция Рижской думы вообще просуществовать.

С иронией он добавил: «После этих выборов либо националы пойдут на прайд, либо прогрессивные наденут приевитесы (ленточки с национальным узором). Если этого не случится — заберу свои слова обратно».

×
Читайте нас также:
#мнения #политики #рижская дума
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
8
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео