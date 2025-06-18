Проблемы с подсчётом результатов муниципальных выборов не стали неожиданностью — это просто отражение привычной ситуации в Латвии. В этом мнении сошлись композитор Зигмар Лиепиньш, психотерапевт Нилс Сакс Константинов, предприниматель Нормундс Бергс и социолог Арнис Кактиньш.

В передаче TV24 “Kārtības rullis” Константинов подчеркнул, что этот случай (срыв подсчета голосов на выборах) — лишь иллюстрация того, как в Латвии обстоят дела во многих сферах. По его словам, в стране ощущается неспособность эффективно управлять и принимать решения. Он добавил, что политике остро не хватает интеллигентных людей.

Эксперт в области IT Нормундс Бергс напомнил, что программирование системы для муниципальных выборов начали всего за год до голосования. По его мнению, это было слишком поздно.

«Времени, чтобы разработать нормальную систему, просто не было. Все решения у нас принимаются так: три года идут на контракты, согласования и делёж денег, а на само программирование остаётся всего год», — заявил Бергс.

Он сравнил темпы работы латвийского госаппарата с временами Средневековья: «Если смотреть с позиции системы госуправления, мы живём как пятьсот лет назад». По его мнению, следовало бы честно признать, что подсчитывать голоса придётся вручную.

Арнис Кактиньш: «Стоит появиться какому-то крупному проекту — и мы снова спотыкаемся. Всё это очень по-латышски! Интересно, были ли за последние годы у нас успешные большие проекты, или все проваливались?»

Композитор Зигмар Лиепиньш вспомнил, как годами обсуждается вопрос о строительстве концертного зала, и выразил сомнение, сможет ли коалиция Рижской думы вообще просуществовать.

С иронией он добавил: «После этих выборов либо националы пойдут на прайд, либо прогрессивные наденут приевитесы (ленточки с национальным узором). Если этого не случится — заберу свои слова обратно».