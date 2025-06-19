Выигрыш достался жителю Лиепаи старше 30 лет, который приобрёл счастливый билет в одном из магазинов города. Он сделал покупку спонтанно — согласился взять последний доступный билет. О выигрыше узнал дома, когда билет стёрла его жена.

Победитель получит один миллион евро в полном объёме — с выигрыша не будет удержан подоходный налог, сообщили представители «Latvijas Loto».

В каждой серии «Senatnes loterija», состоящей из миллиона билетов, предусмотрены два выигрыша по одному миллиону евро.

Указанная лотерея проводится «Latvijas Loto» по инициативе Министерства финансов и Министерства культуры с целью сохранения культурно-исторического наследия Латвии. Цель лотереи — сохранение ансамбля Домского собора и монастыря. На реализацию этой цели в течение ближайших четырёх лет из выплачиваемых «Latvijas Loto» дивидендов в государственный бюджет может быть направлено более 9,6 миллиона евро.

Как уже сообщалось, в 2024 году компания «Latvijas Loto» работала с оборотом 100,359 миллиона евро — на 8,9% больше, чем годом ранее. Прибыль компании выросла на 2,1% и составила 14,089 миллиона евро.

«Latvijas Loto» зарегистрирована в июле 1992 года, её уставный капитал составляет 1,4 миллиона евро. Компания полностью принадлежит государству и обладает исключительными правами на проведение государственных розыгрышей и лотерей.