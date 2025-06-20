На заседании Национального совета по делам инвалидов был представлен проект по изменению подхода к определению инвалидности для взрослых.

Самое главное: Минблаг предлагает при экспертизе на инвалидность сделать акцент «на способности функционировать», а не на диагнозе.

Фоном к этому идет печальная статистика: в Латвии с каждым годом увеличивается доля людей «с ограниченными возможностями».

Доля лиц с инвалидностью от общей численности населения:

в 2014 году – 8,6%,

в 2016 году – 8,8%,

в 2024 году – 11,6%.

Что очевидно: растет количество людей, получающих пенсии по инвалидности.

Кому и почему хотят «понизить» группу

Минблаг отмечает, что сейчас у большинства лиц в основе установления инвалидности лежит общее заболевание, то есть «невидимая инвалидность».

Из специфических функциональных расстройств чаще всего встречаются нарушения двигательных функций и нарушения умственного характера; детей – именно нарушения умственного характера.

Подобные тенденции наблюдаются и в других странах, что заставляет искать решения, как реструктурировать систему инвалидности в соответствии с социально-экономическими изменениями.

Минблаг хочет впредь оценивать возможность человека функционировать, чтобы оказывать поддержку больше тем, у кого она существенно нарушена.

Минблаг: «В соответствии с новым подходом будет оказываться более широкая поддержка тем, кто страдает более серьезными нарушениями. Это позволяет лучше оценить людей с проблемами психического здоровья, функциональные ограничения которых в медицинской модели часто остаются недооцененными.

И, наоборот, тяжесть инвалидности может уменьшиться у тех, кто менее ограничен в функционировании, даже несмотря на медицинский диагноз».

По рекомендации ВОЗ

Сейчас в процессе экспертизы информация об ограничениях функционирования базируется главным образом на анкете, которую человек заполняет одновременно с заявлением в Государственную врачебную комиссию экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEĀVK).

Ее хотят заменить на "инструмент оценки инвалидности WHODAS 2.0", разработанный ВОЗ, плюс приложенные к нему целевые протоколы.

Пояснение от Минблага: "Необходимость пересмотра системы оценки инвалидности определяется как международными обязательствами, так и статистическими данными об увеличении количества инвалидов".

Все больше инвалидов 64+ лет

По данным Минблага увеличивается количество инвалидов среди людей старше 64 лет: в 2014 году - 58 197 лиц, а в 2024 году - 105 703 лиц.

Прирост за 10 лет общий – 82%, тогда как в группе людей группе 18–63 года – прирост 2%.

Большая часть лиц старше 64 лет имеет тяжелую или очень тяжелая инвалидность, то есть группу первой или второй инвалидности.

Доля детей инвалидов уже несколько лет составляет 4%, и в абсолютных цифрах это число имеет тенденцию к росту. За десять лет число детей с инвалидностью выросло на 10%.